一場失言風波＋韓流 預告國民黨選後將出現大地震？

2018年11月19日 07:57 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨主席吳敦義日前失言引發風波，國民黨高雄市長候選人韓國瑜則在造勢大會直批吳發言不當，藍六都選將幾乎都跟進。有評論指出，這情形預告國民黨選後將出現一波猛烈地震，進行創黨以來最大的體質調整。

對於吳敦義失言風波，韓國瑜立刻表示吳主席發言不適宜，強調堅持不做任何人身攻擊，並大喊寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉。新北市長候選人侯友宜也認為吳雖已道歉，但破壞了團隊長期以來的努力，把選舉的步驟也破壞了，選舉不是製造對立和仇恨，「我們希望是用正向的力量往前」。台北市長候選人丁守中則認為，失言就是失言，失言就該道歉，但希望大家但希望把焦點著重在這次選舉是要拚經濟，並對民進黨的不信任投票上。

然而，據中評社評論指出，若民進黨在這次選舉中大敗，倘若依照2014國民黨縣市長選舉慘敗模式，黨主席、行政院長將雙辭，黨內將出現大海嘯。而國民黨則不論大贏或小贏都將改組，吳敦義失言風暴將擴大選後黨改範圍，「一個更接地氣，草根領導的國民黨可預見將在選後出現」。

此外，國民黨選後將出現大地震不僅單單因為吳敦義失言，分水嶺是在韓國瑜10月26日鳳山場造勢成功，韓流成形。韓在鳳山、旗山、岡山三場數萬到10萬人的活動打底，確立韓國瑜大於國民黨，藍軍共主的地位。韓國瑜與侯友宜、台中市長候選人盧秀燕三強結盟衝刺選情，氣勢凌駕黨中央，各方要求藍天王不要來輔選聲浪四起。此為國民黨打地方選舉首度出現的現象。

至於國民黨中央如今弱勢有二大原因，包括黨產被民進黨清算、凍結，黨部無資源挹注候選人競選經費。二、國民黨缺乏為選舉加分的能量。評論指出，民進黨拔掉國民黨黨產，卻意外讓國民黨尋獲改造契機，這次政壇掀起韓流，很重要的元素是國民黨的草根力量起來了，「國民黨選後的大地震，老人勢必OUT了，權貴也要OUT」，國民黨若沒回到如民進黨草創階段從零開始，不可能置之死地而後生，進行徹底的體質改造。

(中時電子報)