網球》費德勒輸球贏風度 外媒譏小威多學學

2018年11月19日 08:22 中時電子報 盧品青

費德勒(左)在年終賽輸給祖維瑞夫。（美聯社資料照）

ATP年終賽在小小的爭議聲中落幕，德國小將祖維瑞夫(Alexander Zverev)爆冷擊退費德勒(Roger Federer)，又在決賽以6-4、6-3直落二打敗球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，他捧起的這座冠軍可說是意義非凡。

因為「球童掉球」使得費德勒和喬帥的爭冠戲碼沒能上演，這也被英國媒體拿來與小威廉絲(Serena Williams)在美網決賽的風波相比。21歲的祖維瑞夫就是這起事件裡的大坂直美，他在爭議中打敗費德勒之後引來觀眾噓聲。

所幸費德勒不是小威，當祖維瑞夫賽後在網前跟費德勒道歉時，費德勒立刻制止他：「千萬不要啊，兄弟！這是規則，你沒做錯。」祖維瑞夫坦承非常難受，為什麼觀眾不能理解他呢，即使是堂堂男子漢他也語帶哽咽，難怪大坂直美當時委屈得淚眼汪汪了。

費德勒為祖維瑞夫叫屈，「他不該被噓，也用不著道歉，這件事他從頭到尾都沒有錯。」甚至還稱讚對手有膽識，「換成是我應該不敢突然在比賽中喊停，因為主審不一定會接受抗議去改判。」

西班牙選手貝達斯科(Fernando Verdasco)曾因球童遞毛巾太慢而將他罵哭，反觀費德勒在出事後不忘安慰失誤的球童，叫他不要自責。國際運動網站Sportskeeda大讚：「這就是體育精神，小威廉絲妳看到了沒？」

喬柯維奇也展現風度：「祖維瑞夫今天打得比我好，跟小組賽時判若兩人，這座冠軍該給他拿。」大部分選手一輩子也沒贏過喬帥1場，祖維瑞夫生涯初次交手就打敗喬帥，對戰成績2勝2敗，他打費德勒則是3勝3敗。

(中時電子報)