高雄》直球對決！韓國瑜今晚單挑陳其邁 政見成攻防主軸

2018年11月19日 08:52 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉進入倒數5天，其中高雄市長選戰備受各界矚目，而今晚即將迎來高雄市長選舉唯一一場辯論，這也是國民兩黨候選人韓國瑜與陳其邁在鳳山與岡山各自造勢拚場後的首次正式的直球對決。兩人表現可說是影響選民投票意願的關鍵一役，其重要意義可想而知。

另外，韓國瑜為了這次辯論也在家閉關特訓，近日還特別由黨智庫國家政策基金會、前行政院政務官群協力輔助韓，補充交通、治水、空汙、產業等各方面施政範疇，此外還結合黨籍市議員意見，就是為了要充分準備對手陣營可能會攻防的議題。

據悉，今天的辯論會不同於10日高市府選委會舉辦的市長候選人公辦政見會，還有無黨籍璩美鳳、蘇盈貴兩人出席，且4位候選人沒有交叉結問。明天這場辯論是陳其邁、韓國瑜兩人「直球對決」，也是在六都選戰中，「唯一一場只有藍綠兩大陣營市長候選人一對一的電視辯論」。

依藍綠陣營雙方達成辯論會規則，「申論」部分6分鐘，由民進黨高雄市長候選人陳其邁先申論；第二階段的「交叉詰問」，由兩人各6題提問對方，採交互詰問方式進行，第一題由陳其邁先問，問題時間1.5分鐘、回答時間3.5分鐘；第三階段的「結論」，時間8分鐘，由國民黨高雄市長候選人韓國瑜先做結論。

國民黨立委林郁方說，對於日前黨主席吳敦義失言說，昨晚前市長陳菊再替黨籍候選人陳其邁站台時卻仍強調，她是台灣人的女兒，台灣民主不容踐踏，幸好韓國瑜危機應變處理得宜，迅速止血，林郁方相信他在辯論場上會有亮眼的表現。

韓國瑜競辦發言人之一、立委陳宜民說，韓國瑜一再強調要打乾淨的選舉，不攻擊、不謾罵，今天辯論他仍然要持此原則，至於之前被對手修理的高雄人口增加到五百萬、空汙、治水、及北漂等問題，韓國瑜今天也會給大家具體答案。

(中時電子報)