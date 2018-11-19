紀錄漁光島過往 七年級生李昀諭辦桌留記憶

七年級文字工作者李昀諭希望以微薄之力，喚起外界對於家鄉漁光島歷史的重視。(李昀諭提供)

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不讓台南漁光島因大規模開發失去歷史，七年級文案工作者李昀諭將在選舉夜舉辦「漁光島辦桌日」，透過台灣傳統辦桌文化、手做活動以及歷史演講等活動，喚回在地記憶。李昀諭說，她不是要跟財團對抗，而是她認為發展地方建設的同時，必須兼顧地方文史價值，旅遊觀光加上文化，才能讓漁光島發展更加永續。

母親是漁光島人，八歲前李昀諭都住在漁光島外公家長大，「我還記得外公的白色小木屋四周都是魚塭，清晨初升起的太陽像鹹鴨蛋黃，外公會划竹筏帶我去魚塭，現抓的虱目魚直接煮湯。」但這些生活樣貌經歷二十幾年，早已逐漸消失，現在只剩下一片滿是樹林的公園，「我每次回去，都覺得越來越不認識這座島。」

漁光島的島史，從五戶李姓人家開始，李昀諭的家族就在其中，根據李昀諭察訪，李家祖先以竹筏往返高雄茄萣白砂崙與漁光島，烏魚季節一到，就划竹筏來島上，以芒草搭寮，捕完魚再回高雄，隔年來再搭新寮，日復一日。直到有一年帶來的神明也就是現在天宮壇的田府元帥說想要留在島上，經歷一番械鬥，這才安居下來，逐漸發展。

今年看著許多新的旅宿建築產生，遊艇碼頭已經簽約，人潮越來越多，李昀諭感受到來玩的人，根本不清楚漁光島的過去與現在，李昀諭自己很有感觸，「外公家的小木屋被剷平之後，彷彿我家族的根被剷掉，家族向心力的確不若以往，我很想知道許多小時候的故事，因為只有知道自己從哪裡來，才能知道往哪裡去。」

從事文字工作六年，李昀諭也因此認識許多不同行業的人，「一開始只是想是不是來辦桌，透過吃飯的機會了解漁光島，但是一開始之後就一發不可收拾，變成一個有課程活動、有樂團、有辦桌、有展覽的2018漁光島辦桌日」，「我自己寫企劃，規劃課程，帶講師踏島與討論，希望透過這個活動，能讓更多人認識漁光島。

李昀諭說，她沒有預算，但她以提供文案的方式「以物易物」去交換這些總鋪師與商家的支持，希望大家一起來保存漁光島的過往，「我深信從土地上消失的，也會從心上消失；從心上長回來的，也會從土地長回來。」

11月24日活動當天，下午會有各種以漁光島底蘊發想的課程、展覽及辦桌，透過聆聽音檔，民眾可以聆聽在這片土地上曾經發生的故事。

(中時 )

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