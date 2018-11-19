吳敦義母豬說 港媒：他有何意圖？

2018年11月19日 08:29 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

選戰最後一周！年底縣市長選戰越發激烈，所有候選人都把握倒數幾天，全力衝刺。不過，有媒體觀察到選前一周也是各政黨極盡操作選戰的時刻，如國民黨主席吳敦義居然暗諷總統府秘書長陳菊是母豬，讓外界質疑吳敦義此舉是否有其他意圖，而民進黨則是台北市長候選人姚文智辭立委，姚此舉應是希望棄保效應不要發酵。選戰最後一周，各種選舉步數都會出籠。

吳敦義日前輔選時，為已故的考試委員黃俊英抱不平，用台語說「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母」，暗批陳菊是豬母惹議。同黨縣市長候選更紛紛將矛頭指向吳敦義，轟吳敦義破壞黨內團結，吳敦義在壓力下出來道歉，但傷害卻已造成。

港媒《中評網》表示，吳敦義暗諷陳菊是母豬的言論，恐激發高雄綠營選民出來支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，雖然同黨高雄市長候選人韓國瑜陣營切割吳，但仍會對韓造成影響。

《中評網》更直言，吳敦義是一位資深政治人物，不會不知選前一周任何舉動都會對選戰造成影響，更不會不知道此次發言一定造成高雄藍綠大對決？但為何會還會有這樣發言？甚至讓黨內候選人都急著切割，恐怕吳並非失言。

而在民進黨方面，姚文智在選前一周才宣布請辭立委，雖然影響有限，且加上姚曾提到若選第三名就退出政壇，請辭立委的效應比起之前請辭的國民黨雲林縣長候選人張麗善、陳其邁要來得低。而姚文智會在選前一周採取這個動作，就是希望棄保效應不要發酵。但若棄保不發酵，柯文哲的選情就會有點危險。

距離投票只剩下一周，藍綠選情五五波的縣市，都有可能因一個事件就讓選舉結果翻盤。如2006年選舉，代表國民黨參選的黃俊英，選前一天深夜，被陳菊陣營揭露黃陣營走路工事件，黃俊英陣營因來不及反應，隔天投開票日被陳菊以1千多票險勝。選前倒數幾天是選戰最精采的時刻，各種選舉步數都會出籠。

(中時電子報)