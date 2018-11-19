馬朱郝同台挺丁守中：禿子、漢子、燕子、釘子全壘打

2018年11月19日 08:32 中時電子報 綜合報導

選戰進入最後倒數，台北市長候選人丁守中陣營今天舉辦「贏回台北中山大同團結誓師大會」，被外界認為深入綠營票倉。前總統馬英九、新北市長朱立倫、前台北長郝龍斌，以及立委蔣萬安等人同台力挺丁守中，現場並高喊「禿子、漢子、燕子，釘子全壘打！」藍營團結氣氛濃厚。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中強調，台北與台灣面臨兩個危機，一個是民進黨不拚經濟發展，將國家變政治鬥爭工具，還挑起兩岸緊張，不過兩岸關係不好，台灣經濟不會好。另一個就是首都應做領頭羊，卻在國際城市評比、大幅衰退，連車尾燈都看不到，現在也比不上新北市發展。如此花錢又作秀的市長就應該讓他下台。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

只是今早活動雖然吸引大批泛藍支持者到場力挺，藍營高層人物幾乎到齊，唯獨昨日惹出失言風波並公開道歉的國民黨主席吳敦義臨時缺席。丁守中則說，失言就是道歉，由於民進黨執政期間經濟低迷、人民生活差，這次選舉是對執政黨的不信任投票，希望大家仍要出來投票，不要受到不相干的失言影響。他也推測，吳敦義以前是抹黑的受害者，所以難免有情緒。

馬英九也說，台北市要選真正拼經濟市長就選丁守中，但最後時刻千萬不要有驕兵心態，一步一腳印才能看到1124勝利果實。朱立倫則強調，台北市必須要選出真正拼經濟、有世界觀的市長，就選丁守中，不要只看新北市單方面在發展，必須讓雙北共榮發展，就投2號丁守中。

丁守中也表示，柯文哲省錢是假象，過去郝龍斌任內提高房屋稅和地價稅，每年替北市府增加129億台幣，4年下來就是柯市府所還的500多億元；至於郝任內總決算支出1701億元，柯市府每年整整多了21億元；郝龍斌任內開通50多公里捷運，卻沒開通任何1公里的捷運，也沒有落實公幼、公宅。大家不用再等下去，就是換市長，拚未來。

台北市長柯文哲競選總幹事小野近期風波不斷，也讓柯文哲聲勢下降。對此丁守中說，小野現在被柯文哲下封口令，很明顯還是為政治服務。

(中時電子報)