獨家》餃子還能包啥餡？「京城餃子王」今來台示範

2018年11月19日 08:45 工商 姚舜

〈餡老滿〉共有15種以上不同口味餃子，最新推出的〈黃瓜西紅柿餃子〉內餡有豬肉、番茄、雞蛋與黃瓜丁，味道甚好。（圖／姚舜）

吃〈餡老滿〉餃子可配大蒜並沾醬油，特有味道。（圖／姚舜）

為吸引年輕客人，〈餡老滿〉新推出〈麻辣蝦仁餃〉，內餡有肥4、瘦6的豬絞肉、整隻白蝦仁，並打了麻辣高湯醬汁提味，入口鮮香淋辣，不沾醬都好吃。（圖／姚舜）

〈老滿餡餅〉的餅皮用燙麵製作，內餡料足飽滿，一口咬下會「噴汁」，不下小會燙嘴。（圖／姚舜）

〈餡老滿〉的〈老北京罈子肉〉，外表油光汪汪、掀蓋噴香，非常下飯。（圖／姚舜）

連皮帶肉一起經過汆、炒、滷、蒸等工序料理成菜的〈老北京罈子肉〉，皮脂彈Q不膩、瘦肉酥爛軟嫩。（圖／姚舜）

〈餡老滿〉新菜〈糖醋里脊〉標榜用純里脊肉烹調，糖醋汁內沒有摻番茄醬，只用高湯、醬油、糖、醋與少許鹽調製，起過前再灑上白芝麻粒，是一道討喜的下飯菜。（圖／姚舜）

每份220元的〈功夫椒麻雞〉與泰式的不同，雞肉沒有炸過所以口感較濕潤細骨，椒麻醬汁酸甜辣交織。（圖／姚舜）

集酸甜麻辣鹹味於一菜的〈怪味茄子〉，是新派料理，用小火炸熟的茄子皮酥脆，茄肉入口欲化。（圖／姚舜）

這季節大白菜特別甜脆，所以用北京黃芥末提味的〈芥末墩〉也特別好吃。（圖／姚舜）

〈柴火垛〉是將杏鮑菇和馬鈴薯各自刨成絲條後，再拍薄粉酥炸，呈盤時像堆積的木柴。（圖／姚舜）

在〈餡老滿〉可以吃到如〈京饌綠豆糕〉、〈核桃酪〉，以及圖中的〈驢打滾〉等京味甜點。（圖／姚舜）

為了吸引更多新世代年輕人吃道地北京料理，〈餡老滿〉創辦人孫晶研發了許多新菜，並將於今（19)日在吉林店秀身手。（圖／姚舜）

〈餡老滿〉新店的牆上，用了不少與餃子有關的俗諺作裝飾，傳遞餃子文化。（圖／姚舜）

〈餡老滿〉新的店裝較時尚現代，並用了許多實際？麵的黑白照片作裝飾。（圖／姚舜）

醋溜肥腸、皮蛋炒豬肉，還有番茄炒蛋都可以包在餃子裡入餡，這是東元集團引進的北京〈餡老滿〉老北京餃子與宮廷菜餐廳菜單上的特色餃子，為了慶祝開在台北市吉林路、南京捷運站商圈的在台第6家分店開幕，曾多次得到大陸手工餃子競賽冠軍、故被封為「京城餃子王」的〈餡老滿〉創辦人孫晶，今（19)日將親臨新餐廳現場演出手?麵皮秀，並推出她率廚藝團隊最新研發的〈黃瓜西紅楴餃〉、〈牛尖椒餃〉、〈豬肉尖椒餃〉與〈麻辣蝦仁餃〉，以及菜單上全新推出的各式新菜。

無論是餃子或熱炒菜式，入台剛6年的〈餡老滿〉這回大幅更新菜單，不少餃子與菜式都屬「麻辣」與「酸甜」味型。孫晶表示，「食代」在變，為了讓更多新世代年輕食族認識老北京餃子和宮廷料理，〈餡老滿〉也得與時俱進。事實上，這回〈餡老滿〉在東元的起家厝開出在台第6家門市，店裝設計亦變得更時尚、現代與明亮，目的就是為了跟上「新食代」。

根據大陸飲食學家考據，中國人從唐朝就開始吃餃子啦。時至今日，大陸各省都吃得到不同口味的餃子，而餃子進了宮廷菜單則相傳和慈禧太后有關。

清末北京西郊有一旗人伊氏，開了一家小餃子館，用祖傳祕製雞高湯打餡，餡料有蝦仁、香菇、白菜、韭黃，以及豬後腿肉與後臀肉，因做工精細、皮薄餡滿，食客品嘗後交口稱譽，小店賓客盈門。

老佛爺有一回出遊路過西郊，嘗到了小太監買回的伊氏小館餃子，想起自己兒時吃過的煮〈餑餑〉後連連稱香，回到宮中便命御膳房餑餑局仿製 ，但任憑御廚怎麼做，挑剔的老佛爺始終還是覺得伊氏餃子才好吃， 內務府只得傳令伊氏入宮，傳授做餃子祕訣，專為慈禧做餃。

頂著「中國餃子一把手」頭銜經常上電視教觀眾作菜包餃子的孫晶說，〈餡老滿〉的餃子就是照宮廷老湯打餡做法，餡料也是豬腿肉、韭菜與蝦仁俱全，豬肉打餡前要先「排酸」，老湯則是用老母雞熬煮，包出的餃子，外皮的筋斗足，內餡則飽滿緊繃，一口咬下，鮮汁滿溢，無怪慈禧當年要叫它「老滿餡子」。

「那餃子皮為什麼帶著Q彈？」，我死命追問台灣〈餡老滿〉負責餃子製作的副總主廚莊承運。他透露，這製作餃皮的麵粉是特別訂製的，筋度介於高筋與中筋之間，和麵揉製時要加點鹽巴才能引出筋性。這可是〈餡老滿〉餃子口感特別好的「美味密碼」，會在家裡包餃子的朋友可以參考。

台灣一般餃子館裡的餃子每顆重量多在22至25公克，〈餡老滿〉的餃子則每顆都至少重32公克，個頭大、份量足，吃來特過癮。有趣的是，菜單上每份餃子除了標明內餡口味與價格外，還另外註明人每份是「2兩」，這重量就是10顆。

〈餡老滿〉菜單上的餡子口味多達15種，選擇很多，不只是「什麼好吃就包什麼」，孫晶率領的廚藝團隊根本就是「把餃餡當作菜」，所以舉凡〈黃瓜西紅柿餃〉、〈麻辣蝦仁餃〉與〈牛尖椒餃〉等新口味，都很好吃。

大陸餐飲圈這幾年也時興「跨界」與「新派料理」，其中鮮香麻辣的川味更以不同身段滲透到不同菜系的餐廳中，〈餡老滿〉也跟上這班食尚列車推出了許多新菜式。舉凡：〈功夫椒麻雞〉、〈糖醋里脊〉、〈怪味茄子〉、〈焦溜丸子〉、〈金沙南瓜〉、〈柴火垛〉，以及〈老北京罈子肉〉等都是新菜，這些菜作法雖不同，卻有共同特色就是：好吃、下飯。

為了慶祝新餐廳正式開幕，今（19)日到〈餡老滿〉吉林店用餐的前30位消費者將獲贈老滿好禮乙份，同時滿額再享好康餐券並可參加抽獎。

(工商 )