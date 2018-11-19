批台北數年未變 丁守中：市民還能忍受嗎？

2018年11月19日 08:45 中時電子報 綜合報導

台北市長第二次公辦政見發表會今天舉行，國民黨台北市長候選人丁守中表示，當選後會全力以赴，給台北市帶來改變。他強調，台北市不能五十年沒變，因為東南亞以及中國大陸二線城市都已經超過台北了，台北市卻依舊巷弄狹窄老舊、沒有電梯，這樣的情形「台北市民還能忍受嗎」？他承諾，未來要做一個都市更新的市長，讓長者上下樓梯可以坐電梯。

丁守中也批評，台灣和台北市現在面臨兩大危機，中央執政的民進黨不拚經濟發展卻拚政治鬥爭，讓經濟更蕭條；台北市原本應該是台灣經濟領頭羊，現在卻連國際大都會車尾燈都看不到，在6都也是瞠乎其後。例如過去幾年新北市家戶中位數平均所得成長了10萬元，台北市三年多下來才成長287塊錢，扣掉通膨其實根本沒有變化。

他並強調，居住正義是站在大多數居民那邊，面對北市老舊建設，他上任後將大幅增加容積獎勵和放寬容積，也會強力對付釘子戶，同時不但不會增加都更後房屋稅，讓市民住得更安全、更好，更要考量推動自用住宅一戶免房屋稅。同時加快環狀捷運路網建設和推動更便宜的公共運輸月票，加速北市建設和招商引資。

台北市長公辦電視政見發表會今天登場，丁守中砲火全開，強調好的台北市長應該具備國際宏觀視野、具體願景和明確政治理念；但柯文哲一下騙藍騙綠，又整天算計藍綠選票，政見卻都跳票。年輕人「西漂、外漂」，低薪窮忙問題日益嚴重。尤其台北市城市競爭力持續下滑，不能再如此虛耗下去。

丁守中說，自己長期當立委，卻對都更使不上力，當年九二一地震後下鄉訪視，發現許多房屋下陷、四層樓變兩層樓，更深感都更的重要，丁守中說，台北市地質鬆軟、液化，很多房屋在山坡地，如果發生六級以上大地震，至少四千棟建築物會倒塌、十萬人口傷亡，「為什麼市長對於老舊公寓更新提不出使命感呢」？

他也質疑，北市劃定都市更新區域4年來執行率不到1%，說要解決內湖交通，上任3年了現在還在塞車；說要給年輕人多一個家，廣設公托，但今年抽不到公托的人數，還是歷史新高；大巨蛋也還在那邊擺爛，諸多政見迄今都無法兌現，代表柯文哲缺乏理念和政治信仰，無法領導台北市。

談到柯文哲所提「世代戰爭」，丁守中說，只要加強年輕人創新、創業機會，又怎會有世代戰爭？反觀台北市停發重陽敬老金，但柯市長住在外縣市的柯爸、柯媽都照領；同時根本是對長輩表達尊重的敬老金，又不是社會救濟金，為什麼要排富？代表柯文哲對世代議題的基本觀念不佳。

丁守中也說，柯文哲還債說根本是假象。實情是前任市長郝龍斌任內提高房屋稅和地價稅，4年下來多收新台幣500多億元稅收，跟柯市府還債金額大致相當，反而柯市府年度總決算比郝龍斌任內平均每年多花22億元，卻看不到政績。台北市不能再輸下去，丁守中當市長，絕對可以找回台北市的驕傲。

(中時電子報)