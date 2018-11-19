變態！偷錄辣妻嘿咻 還製成A片稱要給同事看「死魚樣」

2018年11月19日 09:02 中時電子報 張達智

一名戴姓男子與小他近10歲妻子結婚，妻子身材火辣且容貌出眾，戴男竟在妻子不知情的情況下，用針孔攝影機偷錄與妻子性愛過程，甚至趁妻子睡著偷拍私密處特寫，還將這些畫面通通剪輯成A片。戴男一直懷疑年輕妻有外遇，妻子無法忍受其多疑要求離婚，戴男竟用A片恐嚇妻子，還揚言要跟同事一起欣賞。新竹地院法官痛斥戴男「手段低劣、惡性重大」，依恐嚇罪判刑4月。

52歲的戴男與陳女結婚已有7年，據自由報導，戴男將妻子當成A片女主角，偷錄兩人性交、口交等性愛過程，還趁妻子睡著時偷拍胸部、下體的特寫鏡頭，並剪接成片子，還將自己露臉的部分剪掉。

戴男始終懷疑妻子有外遇，妻子難忍他的疑神疑鬼，2月提出離婚，戴男憤而離家出走。戴男3月起開始傳訊恐嚇陳女，包括「要離婚可以，不是妳死就是我亡，妳死了當天我會跟你這個賤人離婚！」、「你要毀掉這個家，好，我們一起毀」等。

戴男並將兩人性愛片傳給妻子，更稱「看看你的死魚樣！」、「你的淫片製作三片光碟…你可以跟姦夫一起看！」、「老子一定會讓你身敗名裂，讓你成為上班地點的大笑話！你的影片我會跟這邊的同事一起喝酒一邊欣賞」。

法官審理認為，戴男手段低劣、惡性重大，其行為對女性精神上的傷害難以平復，最後依恐嚇罪判刑4月。至於偷拍的妨害秘密罪責部分，則因戴男與陳女達成和解，陳女最終撤告。

(中時電子報)