普普大師【安迪‧沃荷-普普狂想特展】 超值早鳥優惠票250元！11／19限時搶購中！！

2018年11月19日 09:11 中時電子報 綜合報導

誰是安迪‧沃荷？作為20世紀最具影響力的現代藝術家之一的安迪‧沃荷。於1960年代以普普藝術聞名。雖然，你我都可能只知道「瑪莉蓮夢露、可口可樂瓶與湯廚濃湯罐頭」。但安迪沃荷創作範圍，可不僅僅侷限於繪畫。小至印刷、絹印、素描大至雜誌專輯封面設計、電影、裝置藝術等，都充斥著他的創作。

普普大師【安迪‧沃荷-普普狂想特展】

2009年安迪‧沃荷首次登台創下20萬人次觀展的空前盛況。睽違10年，由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處與義大利策展公司123ART共同策畫的《安迪·沃荷 - 普普狂想特展》將於2019年1月9日至4月14日再次登場。本次展品橫跨安迪·沃荷繪畫生涯，從1957年到1986年的超過百餘件經典藝術創作外。

展覽中除了可以看到安迪‧沃荷的經典作品，瑪麗蓮夢露、毛澤東、美金符號等創作，此次更強化了「名人肖像」與「雜誌與音樂專輯封面設計」主題，更有「絹版印刷與其他技法」等特殊作品專區，讓觀眾看到更完整、更多面向的安迪・沃荷。他曾說自己不介意人家說他的作品膚淺，他也說普普藝術沒有什麼好分析的，因為它就是我們看到的那樣「很討喜、有點小聰明。」安迪‧沃荷運用鮮明色彩，對比配色，將生活中的一般事物注入充滿藝術感的新生命，讓藝術不再遙不可及。

〈瑪麗蓮‧夢露〉1981年 絹印 Marilyn, 1981 Screenprint on paper © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

【安迪‧沃荷-普普狂想特展】展覽早鳥票250元(原價350元)將於11月19日上午10點正式開賣。希望各位喜歡普普風的民眾們可以跟著安迪再次讓台灣刮起一陣普普風潮並帶您一窺安迪‧沃荷的普普藝術世界。展覽最新消息請鎖定「安迪‧沃荷-普普狂想特展」官方網站與Facebook粉絲團。

普普大師【安迪‧沃荷-普普狂想特展】

展覽資訊

 展覽時間：2019年1月9日至4月14日

 展覽地點：國立中正紀念堂管理處一樓2.3展廳

 開放時間：平日10:00-18:00/假日09:00-18:00(17:30最後售票與入場，除夕、初一休館)

 售票通路：ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網、udn售票網

(中時電子報)