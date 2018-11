普普大師【安迪‧沃荷-普普狂想特展】 超值早鳥優惠票250元！11／19限時搶購中！！

誰是安迪‧沃荷?作為20世紀最具影響力的現代藝術家之一的安迪‧沃荷。於1960年代以普普藝術聞名。雖然,你我都可能只知道「瑪莉蓮夢露、可口可樂瓶與湯廚濃湯罐頭」。但安迪沃荷創作範圍,可不僅僅侷限於繪畫。小至印刷、絹印、素描大至雜誌專輯封面設計、電影、裝置藝術等,都充斥著他的創作。

2009年安迪‧沃荷首次登台創下20萬人次觀展的空前盛況。睽違10年,由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處與義大利策展公司123ART共同策畫的《安迪·沃荷 - 普普狂想特展》將於2019年1月9日至4月14日再次登場。本次展品橫跨安迪·沃荷繪畫生涯,從1957年到1986年的超過百餘件經典藝術創作外。

展覽中除了可以看到安迪‧沃荷的經典作品,瑪麗蓮夢露、毛澤東、美金符號等創作,此次更強化了「名人肖像」與「雜誌與音樂專輯封面設計」主題,更有「絹版印刷與其他技法」等特殊作品專區,讓觀眾看到更完整、更多面向的安迪・沃荷。他曾說自己不介意人家說他的作品膚淺,他也說普普藝術沒有什麼好分析的,因為它就是我們看到的那樣「很討喜、有點小聰明。」安迪‧沃荷運用鮮明色彩,對比配色,將生活中的一般事物注入充滿藝術感的新生命,讓藝術不再遙不可及。

〈瑪麗蓮‧夢露〉1981年 絹印 Marilyn, 1981 Screenprint on paper © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York