NBA》超越飛人改寫飛俠 6項紀錄等待著詹姆斯

2018年11月19日 09:23 中時電子報 黃邱倫

2003年橫空出世的詹姆斯，至今已成為紀錄創造機，未來4年還有6項紀錄等著他來超越飛人喬丹改寫飛俠布萊恩。

詹姆斯生涯至今效力三支球隊，已在騎士與熱火各奪得2次例行賽MVP，倘若也能在湖人摘下MVP的話，將成為北美四大職業賽會(NBA、MLB、NFL與NHL)史上第一位在3支不同球隊都能獲得MVP殊榮的球員。

NBA史上從未有球員能創下10000籃板和10000助攻，甚至8000籃板與8000助攻也只有兩人，第一人是奇德，他留下了8725籃板、12091助攻的紀錄，第二人就是詹姆斯，他已有超過8500籃板和8300助攻的數據，依照他目前場均7籃板、7助攻的數據來算，3球季之後就能豎立起NBA史上第一位例行賽1萬籃板1萬助攻的里程碑。

詹姆斯現在已是季後賽總得分第一人，目前6911分領先已退休的喬丹有924分，現役排名第二的是「法國跑車」帕克4045分，不可能追上詹姆斯的腳步。詹姆斯率領的湖人，有機會在本季闖進季後賽，因此詹姆斯很有機會創下季後賽7000分紀錄。

詹姆斯在季後賽的勝場數來到156場，僅次於費許的161場以及鄧肯的157場，這項紀錄可望在未來2、3個球季內超越。

例行賽總得分方面，詹姆斯目前是史上第5人，排名第一的是「天勾」賈霸38387分，第二是「郵差」馬龍的36928分，第三是小飛俠布萊恩的33643分，第四是飛人喬丹的32292分，按照詹姆斯平均單季有2000分的實力來算，超越喬丹改寫布萊恩保持的紀錄已是鐵錚錚事實，但想要成為史上第一人就得連續4季都有場均2000分的狀態了。

最後一項等待詹姆斯超越的紀錄就非常窘了，目前例行賽已累積4012次失誤，緊追在馬龍的4524失誤之後，依據目前場均3.5次失誤來計算，未來兩季就能超越馬龍，成為史上例行賽失誤王。

(中時電子報)