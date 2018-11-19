韓國瑜造勢亂丟垃圾？他PO出照片慘遭網友打臉

2018年11月19日 09:36 中時電子報 莊楚雯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在鳳山舉辦造勢晚會，湧入11萬名韓粉到現場支持。但造勢完隔天有網友在臉書爆料，造勢晚會結束這麼久，現場還是一片髒亂、垃圾亂丟，沒想到才PO完30分鐘，就網友跑到現場拍照，反問「我在現場」，哪裡來的垃圾？

這名原PO在《爆料公社》發文，說道「非常怕貼了之後，會被該候選人的支持者攻擊」，但他還是說了「不過認知中，借場地辦完活動，不是要把場地復原嗎？」都過了1天1夜，垃圾還堆在那邊發臭，可以找人清除一下嗎？

從原PO的照片可以看到，現場真的遺留許多大大小小的垃圾散落一地，讓他感嘆「希望其他以後借場地的人請愛惜，把垃圾帶走。」

但下面卻有網友打臉他，表示自己看到PO文後跑去現場，地上乾乾淨淨，一袋袋的垃圾規規矩矩堆在旁邊，還拍下照片證明，讓網友們看傻眼「怎麼跟原PO的差這麼多？」

對此，網友們對這種抹黑的文章感到生氣「好啦！您成功了…我兩位都挺，支持陳其邁票投韓國瑜」、「抹黑出現了！但是功力不夠破綻百出！歸屬豬隊友一枚……」、「明明就有人在整理，你自己拍的照片裡放大看，不是一堆人在撿垃圾嗎？」、「民進黨很過份，志工還沒清乾淨就拍，根本故意的，我昨天還特地花三十分整理我周圍的環境」但也人認為，說不定是阿婆撿資源回收弄亂的。

(中時電子報)

原PO說韓國瑜造勢晚會隔天，現場留下很多垃圾(翻攝自爆料公社)

網友們跑去拍照打臉原PO(翻攝自爆料公社)

網友們跑去拍照打臉原PO(翻攝自爆料公社)