神準！謝龍介一年前預測六都選情 網讚：不愧是半仙

國民黨台南市議員謝龍介。(圖片取自Youtube)

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中時電子報
/整理報導
2017年10月24日新聞深喉嚨，謝龍介預估選情。(時間為49:45)

今年縣市長選戰，在國民黨高雄市長候選人韓國瑜帶起的韓流效應下，讓國民黨找倒反攻的號角，民進黨許多鐵票區紛紛告急，甚至連高雄台中都有可能失守！有網友就翻出台南市議員謝龍介一年前對六都選情的預估，當初謝就直言，只要國民黨不放棄高雄台南，台中就有翻盤的希望。讓網友大讚，不愧是謝半仙！

2017年10月24日，謝龍介於於政論節目《新聞深喉嚨》就直言台中不論誰出線，最終能否勝選都要看台南和高雄，只有台南和高雄才能救台中。當初謝龍介此言一出，許多嘉賓都還大笑，提醒謝龍介現在是在看台中的選情，不是說南部選情。

謝龍介當時還強調，當這場選戰，國民黨台南和高雄都放棄，2018年兩黨打到決戰北台灣，那麼台中將還是民進黨籍台中市長林佳龍連任；但如果是打到決戰中台灣，那麼林佳龍將會受到重傷，這就是大盤的局勢。而這個大盤局勢就是國民黨放棄高雄和台南，民進黨將會重兵部署在中台灣，最終決戰就是在北台灣。

當初謝龍介的言論，連主持人平秀琳都還覺得有些異想天開，然而對照現今選戰情形，批踢踢網友表示，放到今日來看，韓國瑜真的救了同黨台中市長候選人盧秀燕的選情，不虧是半仙！

底下網友也紛紛回應，「真的先知」、「還蠻強的」、「果然是諸葛龍之介」、「他分析的真準」、「來賓們的程度確實差龍介仙比較多，雖說一開始笑是因為龍介先把話題轉到南部，但是他在解說時，大家還是在笑呀」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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