高雄》4字總結高雄市長選舉 陳敏鳳：為民主歷史寫上新頁

圖為國民黨高雄市長候選人韓國瑜(左)、民進黨高雄市長候選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

面對黨主席吳敦義失言，國民黨高雄市長候選人韓國瑜強調不做任何人身攻擊，高喊寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉。對此，資深媒體人陳敏鳳認為，無論誰贏誰輸，選戰表現出來的「風度、節制」，讓高雄民主歷史再寫上新頁。

自從宣布參選高雄市長選舉後，韓國瑜多次強調，希望高雄市長一役是場非常乾淨與健康的選舉，他堅持一瓶礦泉水選到底，沒有競選總部、不插旗、沒有競選總幹事、不買票。韓說若真靠一瓶礦泉水贏得勝利，就代表高雄市民的偉大，他只是個賣菜的，高雄市長這一役全世界都在看，「讓我們一起寫下選舉史上這偉大的一頁，讓我們證明高雄是民主聖地」。面對吳敦義失言，韓國瑜也直接表示吳發言不適宜，他強調不做任何人身攻擊，並大喊「寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉」。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，今年高雄選情，在候選人風度上大幅改進，沒有互相丟黑泥巴。此外，在雙方候選人引導和克制下，高雄成真正發亮的亮點，而不是最激烈的黑點，如果高雄正若一顆發亮的珍珠，也正因這場選舉打得正大光明，讓高雄又成為進一步的民主聖地。

陳敏鳳提及韓國瑜在這場選戰中敢面對支持者的犯錯，當韓粉猛攻歌手詹雅雯時，韓陣營因此唱詹的歌曲力挺，代表自己的態度；吳敦義失言，韓國瑜也在台上直批吳發言不當。陳說韓這種態度讓他化解很多外來的攻擊，「他的黨籍已經化為無形，已經超越無黨籍的柯文哲」。而陳其邁雖一開始落入選舉老套，經由快速修正，近期表現漸入佳境。陳說無論誰輸誰贏，高雄這仗表現出來的風度、節制，會讓高雄民主歷史再寫上新頁。

(中時電子報)

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