台北》姚辭立委撼動選情？ 柯P：選舉什麼事都可能發生

2018年11月19日 10:14 中時 吳堂靖

年底選戰倒數5天，民進黨北市候選人姚文智昨宣布辭立委，展現背水一戰的決心，為選情增添變數。對此，柯文哲19日受訪表示，選舉到最後每個人都有他的戰術，媒體詢問是否會讓柯的選情更加告急？柯則笑說，本來就很告急呀！

柯文哲此次參選缺乏政黨奧援，近日勤走市場打出「告急牌」，面對對手姚文智辭立委一事，柯文哲19日受訪表示，選舉到最後每個人都有他的戰術，只能做自己可以做的事情，別人的事情也不能控制，予以尊重。

媒體詢問此舉是否讓柯的選情更加告急？柯則笑稱「本來就很告急呀！」，媒體進一步詢問外界認為姚展現決心有助於綠營基本盤歸隊，足以撼動選情？柯文哲則坦然表示，選舉甚麼事情都可能發生。

至於昨日姚文智造勢大會上出現綠營支持者呼籲「搶救姚文智、開除洪耀福」聲浪。對此，柯文哲笑稱「唉呦，開除洪耀福，這什麼口號」，平心靜氣講台北好幾萬人，一兩個人要喊奇奇怪怪東西也沒辦法。

媒體詢問柯是否會同意親綠或綠營首長去幫民進黨候選人站台？柯文哲尷尬表示，大家都很小心，我們以推倒藍綠高牆為號召，那就平心靜氣保持中立，「盡量不要啦，至少到現在為止，我認為是不要啦！」

外傳對綠營來說，柯連任比丁守中勝選還好一些，媒體詢問雙方陣營是否有彼此溝通？柯低調稱，選到現在他每個都不敢動，自己就順其自然，不然能怎麼辦有更好的建議嗎？ 其實大家很敏感，什麼事都不敢做，認真做好自己能做的事情就好。

(中時 )