新北》蘇貞昌酸都更速度 新北提數據現是蘇時代的三倍

新北市府拿出數據打臉蘇貞昌。（葉德正翻攝）

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中時

民進黨新北市長候選人蘇貞昌猛酸新北都更速度，新北市都更處19日提出數據打臉，強調新北市自升格後，8年不到，就已經受理236件，其中完成程序62件，完工29件，光是都更完工數，就是過去蘇貞昌僅完工10件的3倍之多，強調數據會說話，不容刻意扭曲，更不該以抹黑方式，一再惡意攻訐。

蘇貞昌參選以來提出百倍都更政策，受訪時也說，現在新北市政府8年內公辦都更只有2件、自辦都更只做9件，平均1年做150戶，如果要都更完67萬戶，要做4000年。

不過都更處提出數據反駁指出，位於捷運板橋江子翠站附近的危老都更第二案，今天開工動土，新北市政府自2016年，全國首創防災一條龍政策後，到今年10月底止，全國核准43案中，新北市就超過了一半，高達22案核准，受理案件不但全國最多、更是核准最快。

另外新北市簡易都更，自2013年8月全國首創後，目前全市已有29案申請、12案建照核准，2案完工，為全國之冠。

都更處說，從白紙黑字的統計數字顯示，包括蘇前縣長兩任8年任期在內，從1998年是2010年台北縣時期，10幾年時間，都更重建案共受理62件，完成程序25件，完工10件，新北升格後的都更速度是北縣時期的3倍。

都更處說，蘇前縣長在都更議題上，用盡話術誤導民眾，一昧否定新北市政府推動都更的努力，實為選舉語言，與事實完全不符。

(中時 )

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