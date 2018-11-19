颱風好發期！桔梗才消失 28、29號颱風恐接力生成

2018年11月19日 10:14 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導、 郭佩凌 / 綜合報導、

鋒面通過、東北風增強，中央氣象局表示，今、明(19、20)兩天台灣北部及東半部有雨、偏涼，高溫較昨天下滑約3到4℃，僅22至24℃。另外，氣象達人彭啟明在臉書指出，平靜許多的太平洋突然又蠢動起來，後續28-29號颱風都有機會，就看是否如好幾個月前的氣候預測，今年站上30個颱風紀錄。

桔梗輕颱昨(18)日已減弱為熱帶性低氣壓，不過彭啟明稍早在臉書發文表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展中，預期周二、周三將通過菲律賓南方進入到南海，很有機會在這幾天發展為第28號萬宜颱風。由於颱風位置較偏南，對台灣影響較少，而後續也都還有可能29號颱風發展生成，還要等幾天時間，變動度仍高，有待觀察。

氣象局預報員陳伊秀表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，緯度很低，而且距離很遠，一旦進入菲律賓群島，碰觸陸地後結構就會被破壞，要等進入南海後，才有機會發展為颱風，屆時水氣將從南邊帶到台灣上空，目前預期周五、周六東半部及南部地區雲量增多，實際影響程度，仍要觀察熱低壓未來發展強度與移動方向而定。

彭啟明預計，周二、三東北風減弱，會轉晴回溫，周四鋒面及東北風南下，又會轉有雨天氣，周五、六會轉晴，周六投票日屬於東北風型的天氣，北部較為陰沉，迎風面的東北角偶陣雨，溫度約20-26℃，中南部仍為穩定天氣，溫度21-30℃。

(中時電子報)