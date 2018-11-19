永達技術學院停辦4年 校友回母校相聚提建言

屏東永達技術學院4年前停辦後，校友會仍持續運作，停辦首次回到母校舉辦會員大會，校友紛紛提出建言。（潘建志攝）

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屏東永達技術學院4年前停辦後，校友會仍持續運作，停辦首次回到母校舉辦會員大會，校友紛紛提出建言。（潘建志攝）
屏東永達技術學院4年前停辦後，校友會仍持續運作，停辦首次回到母校舉辦會員大會，校友紛紛提出建言。（潘建志攝）

屏東永達技術學院4年前停辦後，學校仍然存在，校友會仍持續運作。第15屆第2次會員大會回到母校舉辦，是停辦後首次，校友們除了交流昔日的師生、同學情誼，也紛紛提出建言，希望母校在教育部訂的「大限日」前，能夠轉型成功或復校。

永達雖然停辦但學校還存在，也繼續提供畢業生成績單申請與補發畢業證書等服務。永達校友會成立迄今42年，歷經15屆理事會，是立案社團，非學校附屬組織，不受學校停辦退場影響，一切運作正常，並未隨著學校停辦中止。

校友會目前有4萬多名會員，不少社會菁英，包括企業董事長、總經理、政治人物、老師等，涵括各行各業。為了讓社會理解校友會與學校還存在，校友會第15屆理監事會決定回到母校擴大辦理會員大會，廣邀校友們回娘家餐會，也是停辦後首次回到母校舉辦。

上百名校友齊聚一堂敘舊，聯繫彼此感情；與會校友對於母校現況均表不捨，紛紛提出對母校前景的建議。代理校長李耀松表示，教育部已訂定日期，若學校在109年1月5日前未完成轉型的話，將會被解散董事會並清算；校地也將由屏東縣政府接收。

目前離大限日仍有1年多時間，學校轉型有3條路，包括辦學校，轉為社服或文教機構。校友們紛紛表示不該放棄學校，除了應努力轉型外，也希望有機會能夠復校；校友們也呼籲，希望全體畢業校友都能熱忱參與，貢獻心力，讓校友會更加茁壯，會務正常運作永續，成為永達人的聯繫窗口。

(中時 )

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