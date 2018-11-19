奧萬大布蘭市集開幕　展現部落美食與工藝

2018年11月19日 10:34 中時 廖肇祥

奧萬大布蘭市集開幕，來自各地嘉賓與當地居民一同跳舞同歡。（圖／南投林管處提供）

奧萬大布蘭市集開幕，遊客採購當地部落的農特產品。（圖／南投林管處提供）

賞楓勝地奧萬大國家森林遊樂區，也是原住民族傳統生活領域，林務局南投林區管理處與仁愛鄉公所、親愛村辦公室共同籌設奧萬大布蘭原民市集，一直到明年2月的旅遊旺季期間，遊客到奧萬大時，可以順道前往部落、市集體驗在地原住民族傳統文化或選購部落農特產品。

南投林區管理處秘書秦思原表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅是欣賞楓紅，忽略了當地多元、豐富原住民文化，南投林區管理處近年來主動與仁愛鄉公所、村辦公室、部落代表及社區發展協會幹部溝通籌劃，105年首次於親愛村松林部落設置了原民市集，並以部落舊稱「布蘭(Pulan)」為名，讓居民展示豐富多樣的原住民文化內涵，並就近展售在地農特產品。

部落族人還特別成立了「布蘭市集管理委員會」討論營運與自主管理，將市集營造的有聲有色，南投林管處指出，原民市集不僅增加部落的經濟收入，也凝聚部落共識，對於親愛村松林部落、奧萬大國家森林遊樂區及南投縣仁愛鄉的整體觀光行銷，都有正面的助益，這就是實踐國際生物多樣性公約所推動的「里山倡議」精神，兼顧了山村生活、生計、生態，三生一體的合作共榮模式。

市集裡販售一種特別的香米，係早期由日本人引進香糯米旱稻栽種，因於濁水溪上游沖積土質肥沃，種出的香糯米除了口感Q彈有嚼勁外，更散發獨特香氣，早期為進貢日本天皇的貢品，香糯米只在親愛村的松林、親愛、萬大三個部落生產，目前栽種面積僅約6公頃，一年只能一穫，產量僅約9千公斤，居民平時捨不得吃，只有過年或宴客時才拿出來烹煮。

市集裡也販售部落織品，負責部落織布工藝復振的工藝師何珍襄指出，現場展示由織女完成的各款小織品，從色彩應用到織紋變化，再到技法的操作皆是手工，應用了平織、斜紋和挑花等不同織技，展現紮實和效率。

(中時 )