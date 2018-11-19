又萌又潮！羊駝寶寶秀時尚！「小麻豆」有時認錯媽

「麥倫」個性內向害羞，外加有點小迷糊，因為他經常認錯媽媽。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

動物園上演時尚秀！超萌羊駝披上咖啡色衣服戴上白色「配件」，彷彿伸展台的「麻豆」超可愛。想增加自己對Fashion流行服飾色系及「配件」設計的創意嗎？不用大老遠跑到義大利米蘭去參加時裝週，只要來一趟台北市立動物園兒童動物區，好好觀察兩隻新生羊駝寶寶的全新造型，或許你就能有所啟發，搖身一變成為引領流行趨勢的「時尚達人」！

「娜米」活潑好動，十分獨立，喜歡自己到處去探索。（台北市立動物園提供）

兒童動物區的羊駝家族最近好事成雙，繼9月21日下午，羊駝媽媽「安娜」平安誕下她的第一個孩子「娜米（母）」之後，相隔不到兩個月的時間，已經有過三次生產經驗的「安妮」，也在10月30日早上，歡喜迎接她的第四個孩子「麥倫（公）」。羊駝家族增添了兩個生力軍，頓時顯得熱鬧滾滾。

羊駝家族最近好事成雙，增添了兩位生力軍（左「娜米」、右「麥倫」）。（台北市立動物園提供）

「娜米」和「麥倫」雖然是不同媽媽所生，但巧合的是他們的毛色都是深咖啡色，而且在頭頂及下巴的位置，也都長了形狀很類似的白色毛髮，乍看之下還以為他們在頭髮上別了可愛的髮夾，和配戴了同款式的白色口罩一樣。

這樣「默契」十足的妝扮，讓保育員直笑說：「原來這就是今年冬天最流行的服飾顏色和造形啦！」兩隻羊駝寶寶在外觀上唯一的差別，就是外表看起來酷酷的「麥倫」，四隻腳上很有個性的只穿了一隻「白襪子」呢！

兩隻羊駝寶寶的外形雖然有雷同之處，但性情卻是南轅北轍。小姊姊「娜米」活潑好動，十分獨立，喜歡自己到處去探索；「麥倫」則是內向害羞，外加有點小迷糊，因為他經常認錯媽媽，會緊跟在其他女眷身邊，磨蹭著想要討奶喝，有時候「當事人」被追急了，無奈之下只好朝他吐口水，生氣地要他走開。

每天早上10點及下午3點，是近距離觀察羊駝家族最好的時機，保育員會將他們愛吃的桑葉及構樹葉，集中擺放在木棧道邊上的食槽內，這時羊駝們會一湧而上開心地享用美食，在這裡要特別提醒大家，請不要採摘樹枝干擾羊駝用餐，以免惹怒了他們，落得被吐口水的下場唷！

(中時電子報)

新生的羊駝寶寶，頭頂及下巴的白色毛髮，很像別了可愛的髮夾，和配戴了白色口罩（「娜米」）。（台北市立動物園提供）

奧萬大布蘭市集開幕　展現部落美… INFINITI QX50上市半個月接單突…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。