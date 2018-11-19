通霄警飛鴿傳書找失主 男擄鴿遭逮百口莫辯

2018年11月19日 10:37 中時 巫靜婷

警方為找尋賽鴿失主，以飛鴿傳書的方式，在鴿子腳環上繫上聯繫字條，數小時後就有鴿主到分局指認，黃男見狀百口莫辯，全盤招認。（巫靜婷翻攝）

黃姓男子在通霄鎮與銅鑼鄉山區交界處架設鴿網，意圖網鴿勒索，警方到場查獲全數存活的賽鴿6隻、鴿網1面、彈弓1支、彩色鉛彈15顆等贓證物。（巫靜婷翻攝）

正逢冬季賽鴿期間，許多不法之徒覬覦這些「肥鴿」意圖網鴿勒索，警方呼籲，網鴿是違法行為，切勿以身試法。（巫靜婷翻攝）

正逢全台冬季賽鴿期，隻隻賽鴿都是飼主精心培養的心血，但卻有不法之徒覬覦這些「肥鴿」想大撈一筆。苗栗縣通霄警分局15日接獲民眾報案，在通霄鎮與銅鑼鄉山區交界處發現有人架設鴿網，意圖網鴿勒索，警方到場查緝，逮捕涉嫌網鴿的黃姓男子及查扣6隻被網的賽鴿。

55歲的黃姓男子籍設嘉義縣，因知通霄與銅鑼山區交界處為賽鴿飛行航道，且熟悉賽鴿規則與路線便在此處架設鴿網，意圖擄獲玩家投入大量心血培養，甚至重金購買的賽鴿後，再向飼主勒索大賺一筆，不料遇警方查緝人贓俱獲當場遭逮。

偵查隊隊長鄭朝政表示，許多不法之人覬覦這些「肥鴿」意圖擄獲後再向飼主勒索，警接獲報案後立即上山查緝，發現黃男正從事網鴿行為，當場將其逮捕並查扣賽鴿6隻、鴿網1面、彈弓1支、彩色鉛彈15顆等贓證物。

鄭表示，為找賽鴿飼主，以飛鴿傳書的方式，在鴿子腳環上繫上警方聯繫的字條，數小時後就有鴿主到分局指認，黃男見況百口莫辯，只好全盤招認，全案依竊盜、恐嚇取財罪嫌將黃男移送地檢署偵辦。

警方呼籲，網鴿是違法行為，切勿以身試法，並請民眾如發現可疑立即撥打「110」報案，讓警民共同打擊犯罪。

(中時 )