台南》折毀10支議員候選人洪玉鳳旗幟 男遭逮稱看了厭煩

洪玉鳳競選旗幟遭人針對性的連續折斷10支。（程炳璋攝）

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張姓男子折斷競選旗幟後，騎單車逃逸。（程炳璋攝）

選舉投開票剩不到一周，激烈選情讓民眾情緒隨著高亢，台南市張姓男子17日上午8時許在街頭專挑中西區、北區候選人洪玉鳳競選旗幟，一連折毀10支，警方18日下午將他逮捕歸案，他辯稱候選人旗幟插太多看了就厭煩，隨手折斷。

58歲的張男家住安南區，從事資源回收業，他17日上午8時許騎著單車到市區的資源回收場，出售拾來的回收物品，騎到文賢國中後方一處空地時，看見洪玉鳳旗幟，隨手折斷4支，騎到文賢一路內，又看見洪玉鳳的插旗，再折斷6支。

洪玉鳳競選志工17日先發現文賢國中後方被折毀的旗幟，18日上午又發現文賢一路內又被折6支，忍無可忍決定報警。

洪玉鳳陣營最後不願提告，惟警方認為張男行為涉及選舉暴力，屬違反選罷法，仍然主動介入偵辦，18日下午就循線到他家將其逮捕歸案，依照違反選罷法函送台南地檢署偵辦。

「會中就會中，插這麼多旗子看了就杜爛」，落網的張男坦承犯案，他表示是看到公共場合的選舉旗幟插太多，看了覺得很厭煩，才會連續折斷旗子，警方追問為什麼只針對特定候選人旗幟下手，他卻沒說什麼。

洪玉鳳是台南市議會6朝元老，她表示這次議員選區合併，候選人競爭激烈，選情緊繃，讓人質疑此案有針對性，該處有很多候選人旗幟，不懂嫌犯只破壞自己的，既然警方已抓到人，暫時保留法律追訴權，心情不會受影響，會持續衝刺自己的選情，邁向議員7連霸。

(中時 )

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