吳音寧不來 立院暫緩農委會產銷失衡報告

2018年11月19日 10:43 中時 游昇俯

立法院經濟委員會今（19）日邀請農委會就農產品產銷失衡進行專案報告，並邀台北農產運銷公司總經理吳音寧備詢。但因農委會主委林聰賢視察桃園機場電商報關集貨場，僅派農委會主任秘書張致盛代表出席，吳音寧亦未前來備詢，故暫緩今日專案報告，直接進行公平會預算協商。

立法院今日請農委會就近五年農產品產銷失衡、台北農產運銷公司年初休市事件進行專案報告，針對吳音寧未前來「備詢」，經濟委員會輪值召委陳超明要求農委會說明。

對此，張致盛解釋，因北農非國營事業，總經理是由北農董事會所聘任，故依相關規定，立院委員會有需要可以邀她前來「列席」，農委會即會按相關程序進行。

但陳超明質疑，依「國營事業管理法」第3條，由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告並備詢，「吳音寧擔任北農總經理是不是由農委會指派？」張致盛澄清，吳不是公股董事代表，她是由北農董事會所聘任，農委會指派五席董事中不包括吳音寧。

在雙方對法規解釋意見不同而僵持中，立委林岱樺要求針對自己選區文心蘭產業的外銷困境進行質詢，她怒批經濟委員會為了修理吳音寧，閹割立委質詢權力。林岱樺表示，她無意修理吳音寧，但要質詢農委會產銷制度造成「菜土菜金」，為了修理吳音寧，不讓立委質詢，「是把農民放在哪裡？」反對委員會不質詢！

經過委員會立委協商，經濟委員會決議讓林岱樺進行會議詢問，農委會則不答詢；針對農產品產銷失衡、北農休市風波專案報告，因農委會只派主秘出席，無法答詢，故待農委會主委林聰賢親自出席再議。

(中時 )