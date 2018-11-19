吳敦義「母豬」論失言 侯友宜、盧秀燕批衝擊選情

2018年11月19日 10:56 中時電子報 李月華 、 黃鈺潔 、中時 王文吉 、中時

(11:19更新盧秀燕回應)國民黨主席吳敦義日前暗諷總統府秘書長陳菊是母豬，引發軒然大波，除了國民黨高雄市長候選人韓國瑜立即在造勢大會直批吳發言不當加以切割之外，藍六都選將幾乎都跟進痛批。

對於吳敦義失言風波，韓國瑜當晚立刻表示，吳主席發言不適宜。韓強調堅持不做任何人身攻擊，並大喊寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉。國民黨新北市長參選人侯友宜也認為吳雖已道歉，但破壞了團隊長期以來的努力，把選舉的步驟也破壞了，選舉不是製造對立和仇恨，「我們希望是用正向的力量往前」。

吳敦義「母豬」說惹議，當晚已透過國民黨中央發出聲明道歉，昨天又在接受媒體訪問時鞠躬道歉，承認自己「失言了」。但黨內砲火依舊猛烈，侯友宜今天赴淡水掃街受訪時再度嚴正表示，不對的事就是不對，選舉要走正步，不要攻擊和謾罵。吳主席的發言打壞了選舉步驟。他並強調，這是我們大家的選舉，來幫忙的人要按照候選人的步驟走。

國民黨台中市長候選人盧秀燕猛打「巷弄戰」，19日一早前進台中海線掃街拜票。針對母豬論是否影響選情，她受訪時坦言表示，選戰一定會有很多擦邊球產生，對於候選人陣營多少會受到波及，這是無可奈何的事情。至於是否辭立委，盧秀燕不露口風，她說，有重大決定會跟大家做報告。

盧秀燕與精選團隊19日整天安排在海線掃街，上午陪同市議員候選人李榮鴻、楊啟邦拜票，車隊繞行外埔、大甲、大安，所到之處，鞭炮和凍蒜聲響徹雲霄，民眾也揮旗熱情回應表達支持，下午將與副議長張清照、顏莉敏等合體掃街清水、沙鹿、梧棲等地。

針對最新一波「三人合體、六都過半」的CF上架播送，盧秀燕強調，這場選舉是人民跟民進黨、執政當局的選舉，人民勝利的指標就是「六都一定要過半」。她說，韓國瑜、侯友宜與盧秀燕的號次剛好是123，「123救台灣、123救經濟、123救空氣」，讓選民可以朗朗上口。

媒體問到「母豬論」是否影響選情？盧秀燕坦言，多多少少會有一點，不過主席已經誠摯表示歉意，知錯能改是一件很好的事情。這件事也提醒所有的人，未來不論在選戰或職場上，大家要注意性別平等，尤其對於外型、年齡、省籍等等，都應該予以尊重，這件事情剛好給大家教訓，未來大家在這方面要特別注意。

至於是否會跟吳敦義切割？盧強調，「不會」，她說，其實我們每個候選人身負重任，一定要打贏選戰，所有的輔選成員、幹部、團隊及助選夥伴都非常辛苦，希望不要因為這樣個別的事件抹煞所有六都市長、市議員、里長的努力，這樣對大家太不公平。

盧也說，選戰當中一定會有很多擦邊球產生，對於候選人陣營多少會受到波及，這是無可奈何的事情，我們還是要面對，只能用最勇敢、更努力的方式，來解除受到波及的影響。

盧也擔心有奧步出現，她提到，過去陳水扁總統2顆子彈事件，候選人、家人或幹部受傷等，或是有心人士刻意製造事件讓社會不平靜，她投入8次選舉，覺得這次選風特別不好，她自己遭受霸凌、攻擊、抹黑、抹紅特別嚴重，各種錯誤、惡意、毀謗、汙辱、奧步都特別多，可能是今年選情特別激烈關係。

(中時電子報)

盧秀燕（中）與黨籍市議員候選人李榮鴻（左）、楊啟邦（右）合體車隊掃街。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）前進海線車隊掃街，市議員候選人李榮鴻（左）、楊啟邦（右）陪同打「巷弄戰」。（王文吉攝）