高雄》辯論陪同人員比一比 陳其邁陣營：高雄款vs.台北款

陳陣營出示陳其邁認真準備辯論會的照片，指他昨晚岡山造勢後，一直練習到凌晨12點多，還被幕僚趕回去休息。（林宏聰攝）

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高雄市長選舉電視辯論會19日晚間即將登場，陳其邁陣營上午開記者會，強調陳其邁非常重視這場辯論，昨晚岡山造勢後，仍辛勤練習到凌晨12點多，屆時陪同出席人員也將有八一氣爆傷者徐晏祥、藍色狂想負責人紀華朗等人全力相挺，都是「高雄款」，與對手韓國瑜陪同人員全是國民黨工、智庫的「台北款」有很大差別。

陳其邁辯論小組召集人趙天麟說，再好的辯論技巧，都比不過擲地有聲的政策，陳陣營準備了100個題庫，還沒決定要抽哪6題出來問，但絕對不會只是一心路到十全路那麼簡單，包括高雄四季農漁產品、產業發展方針等，不是背背演講稿、或國民黨智庫惡補可以解決的。

陳陣營發言人林瑩蓉表示，今晚邀請陪同出席的人員，包括氣爆傷者徐晏祥、藍色狂想負責人紀華朗、資深媒體人蔡玉真、前高市文化局長尹立等人，尤其前3位都是因為力挺陳其邁、受到網路霸凌的人，今天都願意陪同陳其邁出席。

趙天麟說，陳其邁自認口條技巧確實沒有韓國瑜好，所以辯論時不會太強求口語表達，而是以更易懂的方式將準備許久的政見表達清楚，展現他對政策的熟稔。

另外，陳其邁律師團召集人李勝琛表示，對方陣營不斷強調當年走路工事件是「法院認證的選舉詐騙」，但翻開法院判決相當清楚，確實有人發500元走路工、也有人收，2位相關人士均被判刑，外界應公正看走路工事件，不應扭曲、欺矇高雄市選民。

趙天麟強調，這場選舉是真假之別的選戰，走路工明明是真有其事，對方卻不斷散播謠言說是陳菊陣營自導自演；而最近網路流傳「邱義仁將在選前之夜出大絕招，說陳哲男『自殺謝罪』被送醫」，趙天麟澄清，這絕對是謠言，這才是真正的奧步，請對手陣營不要用這種方式傷害候選人的家人，試圖影響選舉。

不過，針對網路上也有流言說韓國瑜陣營開始買票，價碼甚至高達6000元，趙天麟回應說，目前沒得到任何訊息，針對沒有經過證實的傳言，他沒辦法評論。

(中時 )

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