被控跳票欠債？大慶前董座反控謝嘉入誹謗

莊隆慶(右一)(陳志賢攝)

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大慶證券前董事長莊隆慶，指控支票遭上櫃公司聯合光纖通信前總顧問謝嘉入塗改詐騙28億元，台北地檢署已傳訊謝嘉入等人說明，但謝嘉入與多名自稱被莊跳票的被害人，上周召開記者會，指控莊欠債不還，莊今早赴台北地檢署再告謝加重誹謗。

莊隆慶指控，謝嘉入與擔任聯合光纖通信董事長的女友林慧鈞邀他投資捷泰公司及聯光通公司，他將簽了名的空白支票拿給謝調度資金，沒想到事後支票竟然被提領28億元，懷疑林、謝等人透過「擦擦筆」塗改支票，再把錢領走，提告謝、林等人偽造文書、詐欺等罪。

北檢今年7月間曾傳喚莊隆慶、林慧鈞、謝嘉入等人說明。據了解，謝嘉入辯稱，沒有竄改支票金額，調度資金是因應莊隆慶的要求。

但謝嘉入與多位民眾11月16日開記者會，指控莊隆慶以投資公司及買股票名義向他們調度資金，但今年1月底，莊卻以支票有竄改，是假的拒絕認帳，到11月為止，50多人被跳票，金額超過21億。

莊隆慶不滿，今早提告謝嘉入加重誹謗。莊指稱，謝是前科累累的詐欺慣犯，連3萬多元的網路費都付不出來，去年8月謝還在當鋪當了2只百達斐麗手錶和賓士，得款150萬元，那有如謝在記者會中說的，借了好幾億給他，謝根本是個窮光蛋，那來的錢？

(中時 )

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