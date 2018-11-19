屏東》環保鄉代林文央打擊汙染尋求3連霸

枋寮鄉民代表林文央是「環保鄉代」，4年前開始帶著鄉親抗議汙染鄉土的樂樂養雞場，也參與鄉內多起違法填埋廢棄物的抗爭。（潘建志攝）

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屏東枋寮鄉民代表林文央，4年前因樂樂養雞場雞屎臭味嚴重影響鄉民生活，和鄉親一起抗議後，開啟他「環保鄉代」之路。他持續為枋寮汙染問題發聲，得罪不少利益團體及政治人物；身為民進黨的他，即使對縣府也不假辭色，讓縣府頗為頭疼。

林文央是「政二代」，他的媽媽曾當過鄉代及縣議員；他原本開銀樓，接下媽媽的政治棒子後，走出他自己的政治路。4年前樂樂養雞場到枋寮設場，時常傳出撲鼻雞屎臭味，他和鄉親一起前往抗議，陳情到縣府後問題卻一直無法解決，讓他非常氣憤，也讓他體悟到環保的重要性。

這4年來只要是枋寮汙染問題他都會參與，包括違法廢棄物掩埋，汙染土壤和地下水等。他也和一群關心環保的人士、團體、教授合作，努力挖掘汙染問題，但結果常讓他們感到失望，因為許多案子等到鋒頭過了，最後都不了了之。

林文央說，現在鄉裡抽出的地下水根本不能飲用，拿來洗澡就會感覺黏黏的，可見汙染多麼嚴重。汙染已嚴重影響枋寮民眾的經濟、健康及安全，如果再不站出來，故鄉會變成不適合人居住的地方。

林文央雖然披綠袍，但只要談到環保問題對縣府也會砲火猛烈，因此被縣府列為頭痛人物。已任2屆鄉代的他，年底將尋求3連霸，也希望更多鄉親一起出來關心環境汙染問題。

(中時 )

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