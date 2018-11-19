NBA》不敵馬刺吞3連敗 衛冕軍勇士怎麼了！

勇士不敵馬刺苦吞3連敗，衛冕軍到底怎麼了！(美聯社)

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中時電子報

傷兵滿營的衛冕軍勇士，今天遠征聖安東尼，最終92比104不敵馬刺，苦吞3連敗。季前被看好能輕鬆3連霸的勇士，到底怎麼了！

今夏成功招攬考辛斯的勇士，成功組成五星戰線陣容，國際賭盤一致看好能夠完成3連霸壯舉，開季雖然考辛斯仍在復健，但靠著四巨頭依舊打出8連勝氣勢，沒想到卻在柯瑞受傷後一切變了樣子。

先是卓雷蒙格林與杜蘭特起口角，傳出茶壺內風暴疑雲，緊接著卓雷蒙格林受傷，球團宣布格林無限期休戰，五星戰線瞬間只是杜蘭特和克雷湯普生雙星撐場面，連續敗給火箭、獨行俠和馬刺，最近5戰輸了4場比賽，西區龍頭被拓荒者篡位。

歸咎主因就是勇士其他球員過度倚賴四巨頭，一旦主力球員受了傷，或是不在狀況內的話，沒有人能挺身而出，過去最擅長扮演這種角色的老將伊戈達拉和李文斯頓都在關鍵時刻隱身，此外，缺少兇悍的禁區球員，戴米安瓊斯和魯尼都不合格，導致戰力嚴重失調。

此役先發球員只有杜蘭特和克雷湯普生維持水準演出，魯尼與伊戈達拉都無法發揮功效，勇士即便一度超前，最終還是因為守不住敵軍大將迪羅薩、艾卓吉與蓋伊而黯然敗走。

勇士以往最讓人聞風喪膽的三分火炮，此役26投僅5中，投籃命中率19.2%嚴重失靈，杜蘭特26分、10籃板、6助攻、2抄截，克雷湯普生25分，庫克16分、8籃板。

艾卓吉24分、18籃板勇冠三軍，迪羅薩20分、6籃板、9助攻，蓋伊19分、5籃板，柏林納尼12分，黑衫軍眾志成城中止3連敗。

(中時電子報)

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