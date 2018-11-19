高雄》陳其邁推工業4.0 科技業打臉好文 讓網友狂讚！

2018年11月19日 11:15 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉進入倒數5天，其中高雄市長選戰備受各界矚目，這次民進黨陣營大打科技產業政見，對此，有位任職於科技業的網友就發文表示，但看兩黨政見，綠營主打的工業4.0、大數據，看起來很潮，但實際能理解的人相當有限，該網友就深度分析工業4.0現階段無法落實的幾點原因。

網友changzon (changzon)在批踢踢發文表示，首先解釋現下科技業最流行的術語，並以較為白話的敘述向大家傳遞概念，以人工智能來說，AI能做系統性計算、光柵結構計算、人臉辨識監控，這些現在都已經有做階段性討論，不要覺得這是10年、20年後的事，可以說AI可以幫你算任何東西，只是過程非常燒錢。

甚麼是大數據？能讓AI幫你來算所有的數據量，因為單純用程式沒辦法算，必須用人工智能，因為數據量太龐大，就得讓電腦自己學習自己運算。在人手一支手機的世代，雲端成為行動裝置、電腦等不可或缺的功能，但雲端是需要機房存放的，過去曾有臉書、谷歌、亞馬遜來台覓址設資料中心，卻僅有谷歌成功落腳彰化。

大數據會如何應用？在實際上甚至能進一步使用選舉上面，讓AI輔助候選人該如何修正自己的選舉路線。但若如綠營所言，要建設工業4.0、大數據，所需的機房從何而來？以一個數據中心佔來看，大概4-5個大巨蛋這麼大，在中國大陸、美國、德國都已有蓋好的中心。

而這次綠營主打的百工百業使生活周遭全部都出現AI，且完全緊密結合，聽起來很有趨勢感，感覺真的好棒棒。但是，事情有這麼容易嗎？

回歸現實面來看，該網友認為，這政見是芭樂票！為什麼？首先大家要知道目前所謂的AI、大數據、工業4.0，在世界各國中，中、美、德等三大國搶先一步砸了多少資源(錢)在其中？台灣已經落後好幾年了，「科技不是靠口號喊一喊就會有的」，要燒錢、要技術。「綠營提出的開發金額3000億僅只是零頭」，台灣有幾家企業願意燒錢進去研發？哪一家不是抄抄抄costdown，光現在工研院的機台怎麼跟國外一流單位比？

最重要的是「台灣目前根本沒有夠規模的數據中心」！「工業4.0是一個中央層面的政策」，綠營口號喊得滿天飛，前市長投入的3000億絕對只是零頭，甚至，在投入資源不夠及時間有限的情形下，還有可能做不出來。

對此，其他任職科技業的網友也紛紛認同此說法，一面倒不看好其邁科技牌，「因為國巨投資就在高潮到一直講的候選人」、「談AI跟4.0根本智障，連個打底都沒有」、「其邁當選我不期待他做什麼」、「4.0台灣可以做但成功者非常少數，如果可以中小企業全部4.0不要說高雄了 連台灣整個海放全世界」、「台灣連3.0都沒有幾間了，說4.0簡直是..」。

也有網友認為，「不是說永遠不可能，但目前差太遠」「陳能夠在這四年搞好4.0德國都要感到羞愧了」、「Machine Learning 這種東西不是幾千億就有辦法起來的」、「台灣矽谷，順便來一下台灣華爾街也不錯」、「台灣連3.0都還沒跑完...講4.0真的太跳了」、「去看陳良基今年國科會計畫給了多少A.I的案子錢？」、「最關鍵的是中央的能源政策完全無法配合應對，不要說啥AI，其邁主打政見跟空心的沒兩樣，完全沒有實現的可能性」、「完全是把選民當白痴的作法」。

(中時電子報)