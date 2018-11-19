安平人書房當文青！賞金馬動畫、大啖美味銅鑼燒

誠品書店與富立建設攜手舉辦「一個很不錯的市集」，逾20家在地人氣美食齊聚。圖為排隊名攤「星球太太」推出的限定銅鑼燒。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

時序冬天，天氣涼爽好舒服！來台南限定市集嚐美味銅鑼燒、聽講座，在戶外欣賞金馬動畫片《幸福路上》！在地人暱稱「安平人書房」的誠品書店台南安平店10歲囉！全家一起來看戶外電影院、逛「一個很不錯的市集Local Goods Market」吧！12/22(六)誠品書店與富立建設攜手舉辦的歲末戶外市集下午四點登場，逾20家人氣美食齊聚！大小朋友一同品書、吃美味、看電影，再樂活也不過了！

在地人暱稱「安平人書房」的誠品書店台南安平店迎10周年慶！（誠品提供）

這場系列活動，還有濃濃的書香味。土鳳梨是台灣原生種？其實它來自夏威夷！第一顆在台灣長大的西瓜，原來是鄭成功引進的！12/15(六)誠品書店邀來「台南一哥」王浩一帶領讀者拿著筷子，分享美食與文化的趣味故事；明年2/16(六)「華文教母」張曼娟則將與讀者分享藏在心頭的綿綿情話。除提供名家觀點，誠品書店台南安平店亦不定期與居民共同企劃舉辦咖啡知識等主題講座，貼近在地讀者生活光譜。

誠品書店與富立建設連續兩年舉辦「小小喜閱車」閱讀分享計畫，與台南偏遠學校學童分享閱讀的喜悅。（誠品提供）

超人氣炙燒手工糯米腸「米腸歐巴」、推出限定銅鑼燒的排隊名攤「星球太太」，還有家喻戶曉的手作鹹派「國民派對」等，各具特色；晚上七點戶外電影院放映甫奪下第55屆金馬獎「最佳動畫長片」，橫掃2018東京動畫大獎、首爾國際動畫影展等國內外大獎的溫馨動畫《幸福路上》，邀您全家共度幸福的歲末小時光！此外，即日起至11/24(六)誠品書店台東店邀請「樹皮布」藝術家林戎依，帶您看看她如何用巧手做樹皮布。

「安平人的書房」誠品書店台南安平店與讀者共同企劃講座主題，貼近在地讀者生活光譜。圖為在地手沖達人講解咖啡知識。（誠品提供）

誠品書店與富立建設連續兩年舉辦「小小喜閱車」閱讀分享計畫，與台南市北門區、南化區、白河區、學甲區、將軍區與鹽水區等偏遠學校的學童分享閱讀的喜悅，今年安排參觀百年歷史的台灣文學館，並由誠品書店職人帶領認識傳統廟宇文化，最後更邀請學童在誠品書店內挑選1本讀物免費帶回家。

此外，誠品書店與世界展望會連續多年合作「一書一希望」聖誕心願認領活動，除了將邀請受惠學童12/15於桃園統領店參與愛心音樂會，亦邀請大家到台大店、東湖店、亞東店、林口店、花蓮遠百店、宜蘭店、台東店捐贈好書，將溫暖與關愛化為禮物，送給全台經濟弱勢家庭學童。

(中時電子報)

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