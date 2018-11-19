《發樓ME》危老都更案今動土開工 參與住民興高采烈

2018年11月19日 10:56 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

《發樓ME》危老都更案今(11/19)日上午在參與都更住民見證下舉辦動土開工典禮，該案為新北市政府推動實施《都市危險及老舊建築物加速重建條例》以來，第二件通過法規取得建照的案例，亦是最快動土開工的危老都更案。該案由「鈞碩建設」整合新北市板橋區江子翠段第二崁小段156地號等14筆土地37位地主，在新北市政府的大力促成之下，1個多月核准重建計畫，10個月順利取得建築執照，使原地主們之老舊住宅得以獲得更新，讓生命與財產得以保障，迎向更美好的居住環境。

《發樓ME》危老都更案座落於板橋區江子翠雙十路商圈中，距離江子翠捷運四號出口約100公尺，周邊商圈機能完整，食、衣、住、行、學區、公園等均在步行5分鐘範圍，優勢地段無可挑剔。該案基地面積共536坪，更新前為12棟3~4層樓RC公寓，原住戶們面臨建物屋齡老舊、結構安全堪慮、鄰房棟距狹小、無電梯、停車不便等種種窘境，於是發起並積極爭取危老時程獎勵，齊心向重建美好家園努力。

該案由「鈞碩建設」委任〈陳燦榮建築師事務所〉規劃設計，更新後為地下4層、地上14層之電梯大樓。該案更新後納入綠建築、智能建築以及耐震設計，無論在外觀上致力為城市賦予美學精神；在規劃上植入永續建築概念，並取得銀級綠建築標章、為環保盡心盡力；在安全結構上，鋼筋、混凝土等自主提升至超越法規1.2倍，徹底實現都市更新賦予建築新的生命的核心精神！

《發樓ME》建築臨路退縮形塑4米人行道路，沿街鋪面並種植綠色喬木，除改善街道風景之外，更提供友善行走空間；一樓依規定設置開放空間與園藝綠化，讓建築與周邊環境融合；更新後的原地主們不但可分回合理的居住空間、結構安全無虞，更擁有完善的社區管理、先進的科技建材、實用的公共設施、專屬的地下停車位…等，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》無疑是政府推廣都市更新政策以來，最偉大的德政之一，無須歷經漫長等待，不僅改善都市景觀，並帶來區域與房價的增值，這是政府與市民雙贏的最佳典範。

該案《發樓ME》可售坪數約14坪、28~48坪，由於地段絕佳，低門檻投資價值高，為目前板橋區域難得產品，純預售付款方式亦相對輕鬆。目前已吸引不少區域客層熱烈詢問，預估潛銷期間預約可達五成。

(中時電子報)