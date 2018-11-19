花博外埔營管團隊扮演溝通橋梁 處理園區大小事

2018年11月19日 11:05 中時 陳世宗

園區經理為帶給遊客最佳觀展體驗，也加入日常巡檢作業，維護園區各項設備。（陳世宗翻攝）.

台中花博外埔園區以樂農館、智農館為主體展館，展現台灣農業的故事及精神！園區內可看見身穿亮橘色制服、負責營運管理的集思會展事業群夥伴們展現服務的熱忱及專業，與市府團隊通力合作，並扮演重要的溝通協調角色，即時針對遊客需求調整服務，讓遊客擁有最佳的觀展體驗，也使得花博開幕後二周多就廣獲各界好評，18日花博總參觀人數更一舉突破百萬人次。

花博外埔園區經理蘇啟豪表示，營管單位主要扮演溝通協調的橋梁角色，除了與市府展場營運、交通服務、票務等各個不同任務中心合作外，同時還要針對遊客反應及意見不斷進行調整，每一位營管夥伴們無不全力以赴展現熱情與專業，以提供參觀民眾最好的觀展體驗。

蘇啟豪說，因外埔並非位於交通樞紐位置，這次台中花博外埔園區於前期的交通規劃時面臨很大的挑戰，經過多次與市府不斷地來回討論，才能讓參觀遊客有最完善的交通接駁服務；而站在第一線的遊客服務組同仁，總是以親切的笑容及專業的服務態度迎接每一位入園參觀遊客，提供包括園區動線諮詢及輔具租借等即時的服務。

因應園區每日志工人力不同，人資志工組則需熟知各類志工工作內容與點位，才能確切掌握實際值勤狀況，並協助進行每日的教育訓練及問題排解；因花博展期為期半年之久，為讓園區花卉植物與設備保持在最佳的狀態，場地管理組同仁必須利用園區閉園期間展開各項巡檢及維護工作，解決設備問題並監督園區的環境狀況，甚至於植栽換展時必須駐守園區，確保作業順利完成。

蘇啟豪強調，雖然從籌備階段開始到試營運期間，即推演各種花博可能遭遇的突發狀況，但還是要在開園後針對現場狀況與遊客反應進行應變及調整，這才是身為營管單位最大的價值。未來將持續秉持專業、創新及誠信的服務態度，與市府團隊共同努力，帶給遊客親切有活力的觀展感受。

(中時 )