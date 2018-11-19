東北季風來了!東北角的九孔繁殖季節也開始了!

2018年11月19日 11:01 中時電子報 綜合報導

每當新北市的海岸吹起了冷冽的東北季風，不只吹來了寒意，更是吹來了旺盛的生命氣息，每年的10月到隔年的2月，是新北市貢寮海洋資源復育園區九孔種苗繁殖期，工作人員會挑選飼養兩年以上、生殖腺飽滿的九孔作為種貝進行繁殖。這段期間若經由預約導覽至園區參觀，在九孔養殖區育苗池內還能見到附著在塑膠浪板上的九孔寶寶，機會難得！歡迎學校團體踴躍報名。

吸附在浪板上的九孔苗已開始攝食微細藻類

復育園區技工周林興說，以往九孔人工繁殖技術尚未成熟時，養殖前輩們認為夜間是營造九孔繁殖的最佳時機，前輩們常常在黎明前才完成九孔複雜的繁殖相關工作，工作結束後還能欣賞東北角的日出美景。後來九孔繁殖技術穩定，只要水溫變化達3度至5度，九孔種貝就會開始排精、排卵，如此九孔繁殖工作也得以在白天進行，使得繁殖工作效率大為提升。

復育園區技工周林興正在以溫差誘導九孔排精排卵

九孔種貝排出的精、卵經工作人員收集後依固定比例進行授精，待受精卵中的胚胎發育成型後，會小心的將其移至育苗池中照料，剛孵化的九孔寶寶是無殼的，牠會先在水中懸浮2到5天，待其長出了小殼後，九孔寶寶就會附著在育苗池中高吊的塑膠浪板上，並以浪板上所附生的微細藻類為食，此時九孔苗非常的小，很難用肉眼直接看到。園區繁殖出來的九孔苗會在工作人員的細心呵護下逐漸長大，並於隔年6月放流於貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，使九孔族群得已延續，藉此補充海洋資源。

懸浮態九孔苗

農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，貢寮海洋資源復育園區在每年10月都會進行九孔幼苗的培育，並在隔年6月左右，待九孔苗的殼長生長到2至3公分時，將與鄰近小學生合作，將九孔苗放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流，再增加海洋資源的同時，也讓保育的觀念向下扎根。

(中時電子報)