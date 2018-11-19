國安局：有境外勢力介入 散布謠言及網路霸凌

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立法院財政委員會邀請國安局、調查局及警政署報告「通訊監察電訊工作近3年經費執行」。民進黨立委吳秉叡質詢國安局副局長陳文凡，有沒有掌握境外勢力介入用資金、謠言、假訊息、抹黑、網路霸凌？陳文凡今表示，「有，確定有。」

吳秉叡質詢，有沒有境外勢力介入？透過資金、謠言、假訊息、抹黑、霸凌，這都是攻擊我國民主的方式，要保護中華民國安全、自由體制，尤其選舉期間不要受干涉，這很重要，「有沒有具體成效？不用講個案，跟我講大概知道什麼狀況就好」，陳文凡回應，「有，確定有。」

陳文凡強調，國安局有責任，特別針對中國大陸、境外敵對勢力等任何針對國家安定散布的不實訊息，但相關情蒐僅僅對外，「我們不可能也不會，對國人踩到任何言論自由的紅線。」

國民黨立委賴士葆質詢，有沒有中共勢力引導輿論？陳文凡表示，「這是不需要懷疑的」，賴士葆則質疑，台灣輿論需要中共引導嗎？還需要中共引導？小看台灣人了，把台灣人當白痴，哪件事情是中共引導的？

林文凡舉例，11月8日有假新聞指出美國拿下太平島，蔡英文總統讓出太平島主權，北京下令全軍出擊。賴士葆反問，這事情總統府回應就結束啦，國安局講的好像現在台灣的輿論好像都是他們主導的一樣。

(中時 )

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