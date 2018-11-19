關門困消防員 瓦斯行女老闆妨害自由判刑定讞

2018年11月19日 11:12 中時 林偉信

屏東縣一家瓦斯行負責人許姓女子遭檢舉違法私自分裝瓦斯，前年消防人員到店內搜證時，許女竟將鐵捲門關上，將2名消防隊員困在店內10分鐘，一審判她無罪引發爭議，最高法院維持二審判決，認定她構成妨害自由罪判刑3月、可易科罰金確定。

判決指出，2016年3月1日晚間屏東潮洲消防分隊指派吳姓及張姓消防人員身著制服，前往許女開設的瓦斯行執行檢查勤務，發現她正在私自分裝瓦斯，於是進入店內搜證，她見狀心有不滿，將電動鐵捲門關下至離地只有20公分的高度，將瓦斯行內外阻隔。

吳姓消防隊員要求許女打開鐵捲門，但她均置之不理，直到消防隊轉通知派出所員警到場，員警彎腰向店內呼喚要求開門，她才打開鐵捲門，剝奪2名消防隊員自由約10多分鐘，消防隊員提告後，檢方偵結將許女起訴。

屏東地院認為，許女雖然有降下鐵捲門，但沒有對消防隊員取締違規的蒐證行為造成妨礙，檢方舉出的證據資料，尚未達使法官形成有罪心證程度，因此許女判處無罪，檢不服提上訴。

高雄高分院認定，許女因私自分裝瓦斯被裁罰4萬元確定，顯見她當時因違法遭消防隊員檢查，卻將鐵捲門關上妨害自由，考量她事後否認犯行且飾詞置辯，將她判刑3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )