北斗三號基本部署完成 年底正式提供區域導航服務

2018年11月19日 11:13 中時 藍孝威

今天凌晨2時7分，長征火箭托舉著北斗雙星從四川西昌的火箭發射基地騰空而起，這是長征三號甲系列火箭今年內第10次成功運送北斗。隨著2顆全球組網衛星順利升空，大陸成功完成北斗三號基本系統星座部署。

新華社報導，北斗衛星導航系統總設計師楊長風表示，北斗三號基本系統今年底正式開通運行，向「一帶一路」國家和地區提供基本導航服務，邁出從區域走向全球的「關鍵一步」。

北斗是全球唯一由3種軌道衛星構成的導航系統，對執行發射任務的火箭要求非常高。長征三號甲系列火箭副總指揮劉建忠說，執行本次發射任務的長征三號乙屬於長征三號甲系列運載火箭，長三甲是大陸目前現役發射次數最多的高軌中型運載火箭。適應能力強、服務軌道面多的特點和到目前為止百分之百的成功率，使之成為名副其實的「北斗專列」。

這次發射的2顆衛星屬於中圓地球軌道衛星，也是第18、19顆北斗三號全球組網衛星。北斗三號工程副總設計師、航天科技集團五院北斗三號衛星首席總設計師謝軍說：「目前北斗三號衛星上所有使用的部件，全部實現了國產化。」

衛星經過3個多小時的飛行，順利進入預定軌道。隨後，西昌衛星發射中心宣佈，發射任務取得圓滿成功。

有「北斗港」之譽的西昌衛星發射中心組建於1970年，是大陸唯一發射高軌道航天器的發射中心。中心黨委書記董重慶說：「自2000年10月首顆北斗導航試驗衛星發射成功至今，大陸所有的北斗衛星均從這裡飛向太空。」

北斗是大陸國家實施改革開放40年來取得的重要成就之一。北斗三號工程於2009年正式啟動建設後，目前正按照最簡系統、基本系統、全球系統三步實施組網。

「工程建設進展順利。計劃於2020年底前，建成由30多顆北斗導航衛星組成的全球系統，具備服務全球能力。」楊長風說。

中國大陸於20世紀後期開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路，逐步形成「三步走」發展戰略：2000年年底建成北斗一號系統，向中國大陸提供服務；2012年年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年前後建成北斗全球系統，向全球提供服務。

(中時 )