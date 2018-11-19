花蓮》堅持客家硬頸精神 徐榛蔚鳳林掃街掀旋風

花蓮縣長候選人徐榛蔚在鳳林鎮拜票，大受歡迎，連尼姑都趨前送上溫暖擁抱。（徐榛蔚服務處提供）

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花蓮縣長候選人徐榛蔚（右二）由爭取連任的鳳林鎮長蕭文龍（右三）等人陪同冒雨拜票。（徐榛蔚服務處提供）
花蓮縣長候選人徐榛蔚在鳳林鎮老人日照中心拜票，重聽的老人家就是要想認真聽清楚。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣長候選人徐榛蔚19日上午到客家重鎮鳳林鎮冒雨掃街，在客家人居多的鳳林鎮掀起「客家媳婦」旋風，鎮民紛紛要她在剩下短短5天選戰裡，拿出客家硬頸精神，堅持到底！

獲得國際慢城認證的鳳林鎮，有七成左右的客家鄉親，民風相當純樸，當鎮民看到「花蓮媳婦」也是「客家媳婦」的徐榛蔚到來時，生性保守的鎮民紛紛高呼「縣長好！」，並要她戴帽子，穿暖和一點，別感冒了；就連出家人都禁不住上前給個大大的溫暖擁抱；在老人日照中心的老阿伯然重聽，仍傾耳認真聽徐榛蔚說話。

徐榛蔚由鳳林鎮長候選人蕭文龍、鎮民代表候選人周清豪、里長候選人鄒源盛、鄧潻喜、縣議員候選人沈君茹等多人，陪同在鳳林鎮掃街拜票時，她表示，將推動沈浸式教學，鼓勵設置客語薪傳師，並藉由浪漫台九線計畫，營造客家主軸廊道，保存客庄風貌，設法提升客家農村經濟。

「『富裕客庄』、『榮耀客家』是我持續推展客家政策的目標！」徐榛蔚強調，進一步豐厚台灣的多元文化，責無旁貸。從基礎認知開始，懂得彼此欣賞、彼此包容，才能真正促進族群和諧。

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