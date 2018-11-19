用錢疑雲？新北市議員要蘇貞昌交代超越基金會資金流向

國民黨新北市議員林國春與林金結質疑蘇貞昌超越基金會資金流向，要蘇交代清楚。（葉德正攝）

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國民黨新北市議員林國春與林金結19日舉行記者會質疑蘇貞昌超越基金會2014年人事費用花了700多萬，活動卻只用了62萬，同年其女蘇巧純成立了一間公司，但基金會活動卻還使用群眾募資，他認為基金會應該清楚交代金流，林國春強調，這不是抹黑，只是希望用普通的眼鏡檢視蘇老縣長，蘇老縣長要把說清楚。

林國春議員表示，2014年是四年前九合一大選，正是當年蘇貞昌交棒黨主席給蔡英文，逐漸淡出政壇，如果當年蘇貞昌有幫忙輔選，基金會多人事費用可以理解，但既不輔選又神隱，人事費用卻是往年最高，花了7百多萬，這不合常理，必須解釋清楚。

林國春也說，超越基金會2014年編列600萬活動預算，包含「超越達人計畫職場體驗」、「超越達人計畫前進校園」、「超越達人計畫共讀計畫」、「超越達人計畫巡迴講座」、「國片衝衝衝」，但真正執行費用卻是歷年最低，只花了60幾萬。

林國春指出，這麼多活動怎麼可能最後只花「60多萬」？其中「超越達人計畫前進校園」，最後竟然還用群募的方式湊活動費用？有預算不花？這到底有什麼問題呢？那暴增的人事費用又用到哪裡去了呢？

林金結也說，蘇巧純成立這間公司剛好位於立院附近，是為了2016年蘇巧慧參選立委鋪路嗎？或是蘇老縣長交棒黨主席的退壤，其實都是在幫自己的女兒鋪路，用蘇巧純掛名在離立法院最近的地方成立了一間公司，名義上業務是會議及展覽，甚至是民調，但似乎在網路上搜尋也沒看出有舉辦過任何相關業務，跟蘇巧純另一間公司23設計相比，實在太低調太神秘。

林國春說，選舉只剩下五天，蘇貞昌針對基金會的事情應該說明清楚，如果基金會正派經營，沒有什麼不能面對，不要像家裡180萬被偷竊，卻怎麼也說不清楚

(中時 )

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