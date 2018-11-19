台北》陳景峻挺柯P 姚文智嗆：黨中央周三應該有明確表態

2018年11月19日 11:10 中時 郭建伸

台北市長柯文哲昨舉行光榮城市園遊會，民進黨籍的台北市副市長陳景峻昨站台力挺，表示「這樣的人是否給他疼惜」。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今受訪時說，選舉已到最後一刻，過去民進黨同志擔任副市長，可解釋為為了台北市民工作，但現在競選期間站上選舉舞台，已牽涉黨紀問題，要求黨中央在周三中常會時對此事表達態度。

姚文智今舉行「每日一問」記者會，提出台大醫學系系友刊物《台大醫訊》，2016年1月份第15刊的《柯Ｐ漫談成功與從政之路》，柯文哲在當中訪問時說「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

姚文智說，柯文哲應該把人、事、時、地，都明確說清楚，「為何中國選中你？這就是你講出兩岸一家親的原因嗎？還是因為你講兩岸一家親才要你選總統？」。

此外，姚文智會後也主動談及陳景峻站台一事，表示陳現在競選期間上了選舉舞台，為柯文哲站台，牽涉到政黨的黨紀問題，強調「希望黨中央在選舉的關鍵時刻有所處理」。

姚說，作為民進黨提名的候選人，他對陳景峻站台提出要求，他也會想辦法聯繫黨中央如何處理陳景峻一事。

(中時 )