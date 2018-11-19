張韶涵一句話戰火再起 范瑋琪罕見迎戰「我沒有背叛友誼」

張韶涵上《吐槽大會》吐露圈內朋友少的原因，讓張范雙姝心結傳聞又上熱搜。(取材自張韶涵微博、范瑋琪微博)

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中時電子報

女星張韶涵與范瑋琪不合傳聞一傳8年多，期間還有命理師算出兩人因前世「仙女送公文」事件才重下今生心結，張韶涵甚至曾在節目上大方坦言「被歌手同行傷害過」，而昨晚她在《吐槽大會》節目上談到了朋友少的原因，直言「不是我朋友少，是我對朋友的定義不一樣」，而這些言論讓范瑋琪再度中槍，節目播出後，范范轉發了網友留言，難得回應「我沒有背叛友誼」。

張韶涵談友情片段播出後，范瑋琪轉發網友舊貼文，疑似回應。(翻攝自范瑋琪微博)

張韶涵在《吐槽大會》節目上再談友情，對於很多人說她圈內朋友少，坦率直言自己其實不是朋友少，「是我對朋友的定義不一樣」，還說雖然朋友多了路好走些，「但我也不需要給我修路的朋友，我，自己有翅膀」，至於坊間說的「感激傷害你的人，因為他讓你變得更強」，她也不同意，直球回應：「傷害就是傷害，沒有這些傷害，我也會變得更強」，張韶涵說不敢傷害自己的人，「他們只是提醒了我，不要成為那樣的人」。

張韶涵在節目上的這些「友情說」，讓人又聯想到她跟范瑋琪之間的不合傳聞，其實過去就曾有網友就此事攻擊范范，留言寫下「背叛友誼，還唱《一個像夏天，一個像秋天》，臉呢？」，而范范竟在張韶涵上《吐槽大會》節目播出後幾小時，轉發了這則舊留言並回應：「我沒有背叛友誼，你不認識我，這樣說我很難過」，雖留言跟回文都沒標記人名，但眾人都猜范范是在說與張韶涵之間有心結一事，而由於時間巧合，讓雙姝名字登上了微博熱搜前兩名，甚至有人說范瑋琪是對號入座蹭熱度，但也有人勸她別搭理，范范也似乎平靜了下來，表示：「好。我不理會了，雖說有時還是會莫名難過」，她也感謝眾人關心支持，承諾「我會繼續為愛我和支持我的朋友努力的」。

(中時電子報)

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