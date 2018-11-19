四技二專特殊選才 青年儲蓄戶計畫學生可報考

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技專校院招生委員會聯合會表示，108學年四技二專特殊選才入學採分組聯合招生，設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」2組，分別提供86校472個、25校231個共703個名額，較107學年增加546名。

「青年儲蓄帳戶組」提供106年參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」青年且計畫執行滿20個月600日者（計算至108年9月16日），或符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生則可選擇參加「技職特才及實驗教育組」。

參與「青年儲蓄帳戶組」，包含各大專校院共86校，審查著重青年參與青年儲蓄方案體驗期間所撰寫之體驗學習報告書及雙週誌，採一般大學與技專校院聯合招生，各校其他指定考試項目不一。

108學年參與「技職特才及實驗教育組」的25校中，以國立高雄科技大學招生名額57名最多，國立虎尾科技大學22名、北科大學13名、台中科大13名…等，報名考生可經由甄審獲得入學機會。

技專校院招生委員會聯合會表示，108學年招生簡章訂於11月19日於技專校院招生委員會聯合會網站公告提供下載，不發售紙本簡章；另各技專校院所要求之特殊才能或不同教育資歷學生等資格條件及甄試辦法，於同日10時起開放「招生簡章查詢系統」查詢使用。

本入學招生不採計四技二專統一入學測驗及大學學科能力測驗成績，符合前項資格之考生採個別網路報名方式，至多可選擇5個校系科組學程。

108學年度四技二專特殊選才入學聯合招生12月10日10時起至12月14日17時止受理網路報名，相關資訊可參閱招生簡章或至上四技二專特殊選才入學聯合招生網站(https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/s42/)查詢。

(中時 )

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