台北》丁守中：蔡英文別基於一己之私打假球

姚文智辭立委選市長　丁守中批DPP「棄姚保柯」
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中時

國民黨籍台北市長候選人丁守中，19日對於民進黨籍對手姚文智請辭立委展現的決心，表示肯定，但也呼籲總統兼民進黨主席蔡英文，不要基於一己之私跟基層不一致，操作棄保打假球。

記者問丁守中怎麼看姚文智請辭立委？丁守中說他對於姚文智辭立委，這樣子展現破釜沉舟的決心，表示肯定，說明了姚文智不會打假球，但民進黨中央和基層似乎不一致，希望大家打一場光榮的選戰，不要有任何的棄保算計，蔡英文不要基於一己之私，操作棄保。至於姚文智請辭可能吸引綠營選票回流，對丁守中利多？丁守中回稱是否有利不曉得，但至少確定了真正的三方競爭態勢。

還有記者問到，18日民進黨籍的台北市副市長陳景峻為無黨籍台北市長柯文哲站台，甚至呼籲大家給柯文哲多一個機會，是否覺得民進黨仍有可能操作棄保？丁守中說這難免讓人有此聯想，

另外對於柯文哲18日在造勢晚會批判台灣的政黨政治已經變成幫派政治，只要同黨就幫，不同黨就杯葛。丁守中回稱全世界的民主政治都是政黨政治，大家用政黨提出政綱、政見，來向人民推出負責的候選人，贏得選舉，這是民主政治的真諦。柯文哲這個單幹戶自己騙左騙右騙藍騙綠，忽藍忽綠。柯文哲這樣一個沒有政黨背書，又沒有核心價值，搖擺來搖擺去，政見又都跳票，才是不可信任的政治上的騙子。

(中時 )

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