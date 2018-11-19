揭開健康食物真面目！紫米飯、烤地瓜竟都中槍

2018年11月19日 11:36 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

健康食物原來沒有你想像中健康！市面上許多看似健康的天然食物其實都經過加工，專家表示，加工後營養與品質都很可能改變，甚至更糟，連養生人士最愛的紫米飯、烤地瓜都被點名。

iYA-Inyoung Athletes運動營養團隊在臉書粉絲頁揭開6種健康食物的真面目，提醒大家特別注意食物的選擇：

1. 烤地瓜

高溫烘烤的地瓜，升糖指數飆升，通常吃起來很軟爛、甜膩。建議改以蒸或水煮，不過蒸煮太久一樣會影響升糖指數GI值。

2. 紫米飯

紫米屬於全穀雜糧類，富含許多營養素，但外面賣的紫米飯，就算外觀整個都是紫色的米，但有一半以上都是精製白米，只是被少許幾粒紫米染色，因此並不會比白米飯健康多少。建議自己買紫米回來煮，比較安心。

3. 果汁與果乾

新鮮果汁在榨汁處理過程，膳食纖維及微量元素已大部分流失，產物幾乎只剩果糖與水分。市面上賣的濃縮還原果汁就更不用說了，幾乎跟喝糖水差不多。

果乾為水果脫去水分，加工過程營養素也近乎流失，有些甚至還會添加糖做調味。建議以新鮮水果為主，並避免過量攝取太甜的水果。

4. 堅果種子

為了好吃通常會高溫烘烤，甚至添加其他植物油一起拌炒，並添加糖與鹽等做調味，內含的健康不飽和脂肪酸經高溫氧化後，幾乎變為毫無營養價值的劣質油，吃多容易促使身體發炎、危害身體健康。建議

選擇低溫、短時間烘烤的無調味堅果。

5. 肉品

經過高溫加工，燒、烤、煎、炸的肉品，不但會降低營養價值，還可能增加致癌物產生。建議選擇天然放牧草飼牛、野生魚類與土雞等，並避免高度加工。

6. 植物油

市面上的植物油多為化學精煉而成，加工過程會產生些許反式脂肪，且內含高比例促使發炎的多元不飽和脂肪酸omega-6，非常不穩定，容易加熱氧化變質，吃多反而會危害健康。建議選擇天然橄欖油或椰子油。

(中時電子報)