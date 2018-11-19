台北》辭立委拚市長？蔡正元列舉3人諷慘姚文智

2018年11月19日 11:37 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨台北市長候選人姚文智昨在造勢活動上宣布辭去立委，力拚台北市長選舉。對此，國民黨前政策會執行長蔡正元列舉駐日代表謝長廷、民進黨立委段宜康、民進黨新北市長候選人蘇貞昌三人，並諷刺表示姚即使食言而肥，有這三個民進黨先烈有樣學樣，別人又能說什麼？

姚文智昨在北市府前舉辦造勢活動，姚在致詞時除重申自己的東區大公園、淡水河skyline、第二胎國家養政策，他強調自己會選市長，是因為心裡懷抱對這城市的夢想，想改變都市所面臨的問題，並為市民打造世界級都市的生活。為了證明最堅決、不驚惶、勇往直前的決心，姚文智說在這麼多人的見證之下，將辭掉立委全力前進，前進台北市政府。

對此，蔡正元在臉書發文指出，最近有幾個人辭立委，但姚文智辭立委最沒選舉效果，因為姚文智早已宣佈選不上市長就退出政壇，「姚文智本來就選不上，所以確定要退出政壇，辭不辭立委已無關緊要」。

不過蔡正元說姚文智唯一的可能，就是效法他的師父謝長廷，退出政壇但不退出台灣，繼續當駐日代表，或者是效法段宜康不吞曲棍球但吞下承諾；不然也能效法蘇貞昌在神明面前發誓，再跑去神明前道歉就當沒事。姚文智也可以辭立委後再參加補選就可以解套，「反正又沒說永遠退出政壇，辭退幾個月就算退出政壇，再回頭補選也算重入政壇」。

蔡正元諷刺表示，姚文智即使食言而肥，有謝長廷、蘇貞昌、段宜康這些民進黨的先烈，「有樣學樣，別人又能說什麼？」

(中時電子報)