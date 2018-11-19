網購化妝品抽驗 護髮乳稱無添加防腐劑被抓包

北市衛生局7月網購化粧品抽驗結果出爐，其中有5件產品標示違規，分別有標示不全或誇大宣稱等違規情事。（北市衛生局提供）

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北市衛生局7月網購化粧品抽驗結果出爐，其中有5件產品標示違規，分別有標示不全或誇大宣稱等違規情事，其中「Natures Gate 雙倍 茉莉+梔子 花酵素亮澤護髮乳」中文標籤標榜「無添加化學防腐劑」遭抓包，經查來源業者屬北市業者計3件，衛生局已令業者30日前完成標示改正，其他2件分別屬新北市、高雄市，已移請所轄衛生局處辦。

衛生局表示，7月份專案抽驗網路平台販售之洗面乳、乳液、洗髮精及護髮乳等共15件，品質檢測結果皆符合規定。另外，產品標示有5件不符規定包括「Green Pharmacy 草本肌曜 強健髮根草本頭皮護理水」、「敏弱修復面霜」、「Hair Much 健髮素」、「Nature’s Gate 雙倍茉莉+梔子花酵素亮澤護髮乳」、「德國Diplona專業沙龍級全效能頭皮活髮素」等5件產品，有標示不全或誇大宣稱等違規情事。

其中，「Nature’s Gate 雙倍茉莉+梔子花酵素亮澤護髮乳」外包裝成分欄位標示「Benzyl alcohol、Sodium dehydroacetate」 防腐劑成分，但中文標籤卻標示「… 無添加化學防腐劑」等不適當誇大詞句。

衛生局表示，市面上化粧品琳瑯滿目，部分化粧品業者會於化粧品中添加雌激素，期望產品能達到強健髮根、減少落髮、緊緻肌膚的用途，但目前尚無足夠的科學實證證明微量雌激素確實具有這些效果。

衛生局表示，依據化粧品衛生管理條例規定，化粧品外盒包裝或容器必需顯著標示「產品名稱」，產品同時具外盒包裝及容器，應標示「製造廠名稱、地址」、「進口商名稱、地址」、「內容物淨重或容量」、「用途」、「用法」、「批號或出廠日期」、「全成分」、「保存方法及保存期限(經中央衛生主管機關指定公告者)」、「許可證字號（含藥化粧品者）」等於外盒包裝上，且不得有誇大或涉及療效宣稱，違者依同條例可處10萬元以下罰鍰。

(中時 )

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