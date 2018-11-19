《全台最速報》政見成攻防主軸 韓國瑜今晚單挑陳其邁

2018年11月19日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎政見成攻防主軸 韓國瑜今晚單挑陳其邁

年底九合一選舉進入倒數5天，其中高雄市長選戰備受各界矚目，而今晚即將迎來高雄市長選舉唯一一場辯論，這也是國民兩黨候選人韓國瑜與陳其邁在鳳山與岡山各自造勢拚場後的首次正式的直球對決。兩人表現可說是影響選民投票意願的關鍵一役，其重要意義可想而知。

◎蘇貞昌酸都更牛步 新北市府提數據現反擊

民進黨新北市長候選人蘇貞昌猛酸新北都更速度，新北市都更處19日提出數據打臉，強調新北市自升格後，8年不到，就已經受理236件，其中完成程序62件，完工29件，光是都更完工數，就是過去蘇貞昌僅完工10件的3倍之多，強調數據會說話，不容刻意扭曲，更不該以抹黑方式，一再惡意攻訐。

◎姚辭立委撼選情？柯Ｐ笑稱什麼都會發生

年底選戰倒數5天，民進黨北市候選人姚文智昨宣布辭立委，展現背水一戰的決心，為選情增添變數。對此，柯文哲19日受訪表示，選舉到最後每個人都有他的戰術，媒體詢問是否會讓柯的選情更加告急？柯則笑說，本來就很告急呀！

◎段宜康爆千萬借貸 侯:抹黑是民主化的恥辱

國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚遭立委段宜康指控，質疑侯曾透過妻子借1500萬元給新壽公寓大廈管理維護公司董事長林坤正，卻沒出現在財報上，雙方金錢關係令人遐想，侯友宜今也反擊，段委員不斷抹黑造謠，是選舉文化最卑劣，民主過程中最恥辱的一件事，直言「他的曲棍球不但沒有吞，卻一直在製造曲棍球。」

(中時電子報)