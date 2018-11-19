冬天暖呼呼！原民美食品熱情、烏來泡湯好樂活

2018年11月19日 12:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天來了，想吃熱呼呼美食，泡個好湯，要去哪好？境內多山的烏來，是距離台北都會區最近的山地溫泉區之一，烏來溫泉泉質是無色、無味，俗稱「美人湯」的碳酸氫納泉，泡湯樂加上獨特的原住民美食、天然美景，皆讓烏來成為許多台北人到新北市泡湯的首選之一。2018新北市溫泉節更與溫泉業者共同推出店家多款優惠，邀民泡老湯、吃美食、享芬多精。

來到烏來，首先必看的就是高150公尺、約50樓高的「烏來瀑布」！這是北台灣最具規模、落差最大的瀑布，落差高達80公尺，日治時代就有「雲來之瀧」美名，又別名「雲仙瀑布」、「白糸之瀧（白絲瀑布）」。瀑布對面建有烏來雲仙空中纜車可通往瀑布上方的雲仙樂園，在纜車上可一覽烏來瀑布全景，是最佳取景角度。

烏來山林裡的溫暖享受！冬日泡湯療癒你心。（主辦單位提供）

烏來另一處有名的瀑布群，則位於內洞國家森林遊樂區。內洞森林遊樂區擁有南勢溪、內洞溪的豐沛水資源，使得內洞的瀑布群成為馳名全台的瀑布，其中信賢瀑布（內洞瀑布）更被網路票選為最美的瀑布第一名！

內洞森林遊樂區因有瀑布群及茂密的森林，讓園區內擁有全臺最高的負離子含量，加上園區內森林植物散發出的芬多精具有鎮定、舒張效果，被稱為「空氣維他命」。「內洞國家森林遊樂區」，今年九月重新復園開放的日子，值得讓人一探休息生養後，更加美麗的園區景觀。

逛累了想解饞，那麼走一趟烏來老街準沒錯！烏來老街大部分是泰雅族居民，因此有許多原住民風味的山產美味，像是碳烤山豬肉、溫泉蛋、月桃飯、竹筒飯、馬告料理、山蘇、珠蔥等，都是取自烏來當地的山產時蔬，都是其他地方少見的特色美食！當然，也別忘了來一杯原住民最愛的小米酒，再帶一包小米做成的小米麻糬當伴手禮。

冷冷的天氣，當然要泡溫泉！為了回饋愛泡湯的朋友，新北市政府與烏來溫泉區十多家溫泉業者聯手推出超值專案，包括結合餐飲、景點門票等多項優惠組合！有2人泡溫泉＋小確幸餐、「多一晚多好康」優惠方案、還有憑泡湯或住宿發票就能上網登錄抽獎等活動，歡迎大家來泡湯、嚐美味！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)