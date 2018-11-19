通緝犯謊報身分 警一杯「誠實水」下肚全招

2018年11月19日 12:08 中時 馮惠宜

34歲黃姓通緝犯得知自己遭通緝後便逃逸到臺中投靠朋友，日前黃男在台中市東區遊蕩，因形跡可疑遭警方盤查，卻心虛謊報他人身分，遭警方識破後仍裝傻不配合，警方只好依規定將他帶返所查證身分，返所後警方僅是給了男子一杯「誠實水」，男子喝完之後便據實以告，警方也順利查出黃男3條通緝犯的身分，將他解送歸案。

台中市警察局第三分局立德派出所員警11月8日16時35分行經東區立德街與和平街口，見1名男子獨自走於路上，到處東張西望十分可疑，警方上前盤查，發現男子所報證號之照片顯與本人不同，男子卻又裝傻堅決不據實以告，警方依法將男子帶返所查證身分，到派出所後警方僅是給了1杯水，而男子喝完水後卻態度180度大轉變，願意告訴警方真正的身分證號，警方也在訊後將黃男逮捕解送歸案。

黃男多次進出監獄，卻仍不知悔改，今年5月底出獄隔天即起了貪念，利用貨運司機卸貨時車門未上鎖，趁隙竊取車內財物，得手手機1支及現金數萬元，之後更是食髓知味，於7、8月間以相同手法在新北地區陸續犯下8起竊盜案，在得知自己通緝後，便逃逸到台中找朋友投靠，無奈卻在路上遇到警方盤查，原以為只要不說出真實身分就可以逃過一劫，但一進到派出所，就知道自己無法逃脫，喝完水冷靜下來後便決定向警方坦承，面對司法的制裁。

(中時 )