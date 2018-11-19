台中》林佳龍推出CF影片《選擇台中》 感性催票

2018年11月19日 12:17 中時 陳淑芬

林佳龍CF影片《選擇台中》，以2006成立市政研究辦公室，邀請當時民進黨主席游錫堃主持揭牌的珍貴畫面說起。（陳淑芬翻攝）

選舉進入倒數，候選人催聲連連！台中市長林佳龍競選總部19日公布第三支電視CF影片《選擇台中》，感性催票。競總發言人林尚賢表示，林佳龍10多年來選擇留在台中，市長任內建設台中解決「原市區空洞、原縣區邊緣化」等問題，選擇與市民站在一起，呼籲選民也選擇認真的林佳龍連任。

《選擇台中》CF畫面從林佳龍在2005年參選台中市長失利，2006年在台中市成立市政研究辦公室，邀請當時民進黨主席游錫堃主持揭牌說起，到4年前當選市長勤走各重要建設的畫面，林佳龍在影片中指出，「選擇台中」、「選擇不放棄」，「一點一滴實現這個城市的美好」，呼籲選民要「選擇台中」、「選擇林佳龍」。

林尚賢在記者會中表示，林佳龍在2005年到台中參選失利，堅持留在台中、不放棄，兌現競選台中市長選舉承諾。林佳龍曾說「不能救中區、不配當市長」，推動舊城新生、大車站計畫、柳綠川整治，以政績實現諾言；規劃山手線、和平專案，將公車開進偏遠地區，就算是人口僅萬人的偏遠地區，都不放棄建設。

林尚賢進一步說明，4年前，沒有人想得到，髒臭加蓋的綠川、柳川、葫蘆墩圳，經過整治後，成為讓全台灣爭相來考察典範；過去令人詬病的交通問題，透過公共運輸的提升及路網串聯，大幅改善提升；台中的托育一條龍，能成為中央仿效、推動到全國的政策；2018台中世界花博，讓全世界專程，為了台中而來到台灣；面對空汙，林佳龍團隊推動86項防制措施，減煤、降載、加嚴排放標準，大砍500萬噸生煤。

林尚賢強調，《選擇台中》代表的是林佳龍認真努力的精神，希望透過這支CF喚起曾支持林佳龍的市民的回憶，呼籲，持續支持認真努力的林佳龍。

(中時 )