公投重新公告惹議 陳英鈐：無法滿足所有人 我道歉

2018年11月19日 12:19 中時 張理國

中選會違反行政法院裁定，不得重新公告公投意見書，中選會主委陳英鈐上午在立法院表示「沒有辦法滿足所有人的期待，我道歉」；至於立委要求陳英鈐應否「知所進退」，陳英鈐說，個人進退不重要，重要的是把公投綁大選辦好，若未辦好他會負起政治責任。

中選會違反選罷法規定重新公告政院意見書，被行政法院裁定不得重新公告。中選會提出補救的替代方案，包括發布新聞稿、緊急進行電子公投公告內容、並在主要媒體刊登意見書等等。但在立委質詢時，陳英鈐表達無法重印公投公報，親民黨立委陳怡潔質疑，主委陳英鈐是否應「知所進退」，陳英鈐表示，個人進退不重要，重要的是把公投綁大選辦好；陳怡潔追問，若沒有辦好是否就是要負起責任，陳英鈐說，他是首長當然要負責。

陳英鈐說，要執行法院的裁定有事實的困難，因為公家機關要重印公報，第一個就是沒錢，加上還要採購、發送，時間來不及，地方選委會在開會時也說，重印確實沒有辦法做到。

陳怡潔認為，陳英鈐說的都是推託之辭，狗屁不通，陳英鈐則說「沒有辦法滿足所有人的期待，我道歉」；陳怡潔則說，「知所進退」應該是在今天，而不是等到公投綁大選辦不好才要知所進退，陳英鈐則回應「謝謝委員，星期六就要辦理公投，一定要先把這件事情辦好」；陳怡潔再問，所以要負起政治責任沒差這幾天了？陳英鈐說「謝謝委員指教」。

(中時 )